Microsoft chce stworzyć metawersum w ramach platformy Xbox

Microsoft

Wiele wskazuje na to, że Zuckerberg odniósł pierwszy poważny sukces na drodze do zakorzenienia w społeczeństwie metawersum, cyfrowej przestrzeni łączącej świat wirtualny z rzeczywistym. Szef Facebooka najwyraźniej zainspirował konkurencję do zainteresowania się technologią tego typu. Satya Nadella w wypowiedzi dla serwisu Bloomberg zdradził, że Microsoft ma poważne plany związane z wykreowaniem trójwymiarowego, gamingowego metawersum.

Niestety, szef amerykańskiej korporacji nie przekazał zbyt wielu szczegółów na temat tego projektu, nie podał także przybliżonej daty wdrożenia go w życie. Stwierdził jednak, że już dziś możemy zanurzyć się w takich uproszczonych, dwuwymiarowych metawersach:

Halo Minecraft Flight Simulator Jeśli spojrzysz najak na grę, to jest to metawersum.to metawersum,również. Dziś funkcjonują w wersji 2D i pojawia się pytanie, czy możesz przenieść to wszystko do trzeciego wymiaru. I my oczywiście mamy plany, aby to zrobić – powiedział Satya Nadella.

Choć dziś ciężko wyobrazić sobie, jak gry pokroju Halo czy Flight Simulator mogłyby stanowić metawersum w zuckerbergowym rozumieniu (czyli przeistoczyć się w wirtualną przestrzeń do spotykania się ze znajomymi), Minecraft częściowo spełnia te założenia. Gra Mojangu już dawno wykroczyła poza ramy branży gamingowej i jest powszechnie wykorzystywana w projektach edukacyjnych. Microsoft zaprezentował nawet wizję minecraftowego świata eksplorowanego za pośrednictwem gogli HoloLens, a przez pewien czas mogliśmy korzystać z gry mobilnej Minecraft Earth, która idealnie wpisywała się w ideę metawersum.

Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak tylko uzbroić się w odrobinę cierpliwości i poczekać, aż zespół odpowiedzialny za rozwój platformy Xbox faktycznie zaprezentuje nam realizację wizji, o której wspomniał Nadella.