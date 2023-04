Microsoft ostrzega, że rosyjscy agenci próbują infiltrować społeczności graczy

Źródło: Pixabay

Czy brałeś ostatnio udział w czacie społeczności gier online i zauważyłeś, że ktoś dużo mówi o Rosji? Według prezesa Microsoftu mogą to być rosyjscy agenci, którzy próbują przeniknąć do tych grup w celu rozpowszechniania i zdobywania informacji. Ostrzeżenie pojawia się tuż po tym, jak tajne dokumenty USA wyciekły na serwerze Discord Minecrafta.

Przemawiając na Semafor’s World Economy Summit, prezes Microsoftu Brad Smith powiedział, że zespoły analizujące bezpieczeństwo jego firmy zidentyfikowały wysiłki rosyjskich agentów w celu dzielenia się informacjami w społecznościach graczy.

„Doradzaliśmy rządom w tej sprawie” – kontynuował Smith. „Wiecie, to jest Grupa Wagnera, to jest rosyjski wywiad i oni po części wykorzystują to (społeczności graczy), aby wprowadzić informacje do obiegu. Tak właśnie było w tym przypadku. Obejmowało to kanał Discord wokół Minecrafta, obejmowało to inne z tych (społeczności).”

Grupa Wagnera to prywatna organizacja wojskowa prowadzona przez sojusznika rosyjskiego przywódcy Władimira Putina. Ściśle współpracuje z rosyjskim rządem do tego stopnia, że jest „uważana za jednostkę de facto Ministerstwa Obrony lub rosyjskiego wywiadu wojskowego, GRU.”

Smith powiedział, że ważne jest, aby powstrzymać te ingerencje w społeczności graczy, ponieważ agenci mogą szerzyć propagandę i dezinformację związaną z rosyjską inwazją na Ukrainę, choć przyznał, że nie jest to najbardziej paląca kwestia, jeśli chodzi o trwającą wojnę.

To nie jest tak, że granie w Call of Duty może prowadzić do śmierci w prawdziwym świecie; to są gry wideo

- powiedział Brad Smith.

https://twitter.com/semafor/status/1646174094562402304

Wypowiedzi Smitha pojawiły się niedługo po tym, jak gruchnęła wieść, że mnóstwo dokumentów amerykańskiego wywiadu zostało udostępnionych na serwerze Minecraft Discord i trafiło na Twittera, 4chana i Telegrama. Zawierały one informacje na temat amerykańskiego wsparcia dla Ukrainy oraz operacji Grupy Wagnera w Afryce. Były tam również tajne informacje dotyczące Izraela, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Korei Południowej. Asystent sekretarza obrony do spraw publicznych Chris Meagher powiedział, że niektóre z dokumentów „wydają się być zmienione”.

Agenci FBI aresztowali Jacka Douglasa Teixeirę, 21-letniego żołnierza Powietrznej Gwardii Narodowej stanu Massachusetts, w jego domu w North Dighton, Massachusetts, w związku z nieautoryzowanym usunięciem, przechowywaniem i przekazywaniem tajnych informacji dotyczących obrony narodowej. Teixeira posiadał najwyższy stopień poświadczenia bezpieczeństwa przyznawany przez rząd federalny dla informacji ściśle tajnych. New York Times nazwał Teixeirę liderem grupy Discord o nazwie „Thug Shaker Central”, która składała się z około 20 do 30 młodych mężczyzn. Rzekomo zaczął on dzielić się z grupą tajnymi dokumentami w ciągu ostatnich kilku miesięcy. NYT podaje, że inny członek grupy podzielił się niektórymi z nich na forum publicznym.