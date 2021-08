Microsoft podał datę debiutu Windowsa 11

Źródło: Microsoft

Mimo iż dziesiątka miała być systemem ostatecznym Microsoftu, amerykańska korporacja zdecydowała się wypuścić w 2021 roku jej duchowego spadkobiercę. Dotychczasowi posiadacze Windowsa 11 nie zapłacą jednak za przesiadkę na nowe oprogramowanie, Windows 11 będzie dostępny dla nich w formie darmowej aktualizacji już od 5 października bieżącego roku. Wkrótce możemy spodziewać się także wysypu nowych komputerów pracujących pod kontrolą tego oprogramowania.

Proces aktualizacji dziesiątki do nowszej wersji ma przebiegać etapami, aby odciążyć serwery Microsoftu. Z tego powodu Windows 11 będzie mógł na dobre zadomowić się na rynku dopiero po kilku miesiącach od oficjalnego debiutu. Zgodnie z zapewnieniami przedstawicieli korporacji, wszystkie urządzenia kwalifikujące się do darmowej aktualizacji, powinny otrzymać jedenastkę do połowy 2022 roku.

Warto zauważyć, że nie wszystkie nowości zapowiedziane dla Windowsa 11 trafią w nasze ręce na początku października. Jedną z najgłośniejszych innowacji odświeżonego systemu miał być tryb obsługi androidowych aplikacji za pośrednictwem platformy opracowanej we współpracy inżynierów Amazonu oraz Intela. Niestety, na udostępnienie sklepu mobilnego dla Windowsa prawdopodobnie poczekamy do 2022 roku.

Aby móc w pełni wykorzystać potencjał jedenastki, powinniśmy dysponować 64-bitowym procesorem dwurdzeniowym o taktowaniu co najmniej 1 GHz, 4 GB pamięci RAM, 64 GB na dane, kartą graficzną kompatybilną z technologią DirectX 12 oraz płytą główną obsługującą TPM 2.0. Microsoft nie zablokuje co prawda możliwości zaktualizowania Windowsa 11 na komputerach nie spełniających tych wymagań, jednak korzystanie z systemu na takim sprzęcie może się wiązać z odcięciem użytkownika od aktualizacji systemowych.