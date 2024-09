Zmierzch otrzyma animowany serial. Netflix zamówił pełny sezon ekranizacji Midnight Sun

fot. Lionsgate

Reklama

Serwis Variety poinformował, że Zmierzch doczeka się animowanego serialu. Za produkcję Midnight Sun odpowiadać będzie Netflix, który dał zielone światło dla pierwszego sezonu. Będzie to ekranizacja powieści Stephanie Meyer o tym samym tytule, która została pierwotnie wydana w 2020 roku.

Midnight Sun - Netflix zamówił pełny sezon serialu animowanego ze świata Zmierzchu

Midnight Sun to powieść towarzysząca pierwszej części Zmierzchu. Przedstawia tę samą historię, ale z perspektywy drugiego z głównych bohaterów, czyli Edwarda Cullena, który jest także narratorem. W filmach w tę postać wcielił się Robert Pattinson. Nie wiadomo, czy powróci do roli, aby użyczyć głosu swojemu bohaterowi.

Po raz pierwszy o tym projekcie usłyszeliśmy w kwietniu 2023 roku. Wiceprezes Lionsgate, Michael Burns, rok później potwierdził, że będzie to animowany serial, którego akcja rozgrywać się będzie w świecie Zmierzchu.

Scenarzystką i producentką wykonawczą serialu animowanego jest Sinead Daly. Wcześniej pracowała nad takimi serialami, jak Get Down, Holistyczna agencja detektywistyczna Dirka Gently'ego, Wychowane przez wilki, The Walking Dead: Nowy Świat oraz Zakłamanie.

Stephanie Meyer będzie producentką wykonawczą wraz z Meghan Hibbett z ramienia Fickle Fish Films. Z kolei Wyck Godfrey i Marty Bowen są producentami wykonawczymi z Temple Hill Entertainment, czyli producenta wszystkich filmów z serii Zmierzch. Erik Feig i Samie Kim Falvey są producentami wykonawczymi z Picturestart.

Midnight Sun – data premiery nie jest w tej chwili znana. Serial obejrzymy wyłącznie na Netflixie.