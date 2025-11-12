Między światłem a cieniem: premiera rozmowy o kinie z Janem Holoubkiem

Agora

Jan Holoubek, twórca między innymi Heweliusza, Rojsta, Wielkiej wody i 25 lat niewinności, w długiej rozmowie opowiada o drodze, która doprowadziła go do statusu jednego z najzdolniejszych polskich reżyserów swojego pokolenia.

W szczerej rozmowie z wybitnym reporterem, laureatem Nagrody Nike Cezarym Łazarewiczem, Jan Holoubek opowiada między innymi o tym jak walczył o Rojst, dlaczego podczas premier siedzi w barze zamiast na widowni i jak dojrzewał do tworzenia autorskich produkcji, które poruszają widzów i wzbudzaj entuzjazm krytyków.

To także rozmowa o dorastaniu w kręgu znakomitości kultury PRL, współczesnym tempie produkcji na Netflixa i HBO, a także rozważaniach czy we współczesnym biznesie filmowym można zachować autentyczność.

Między światłem a cieniem ukazało się dzisiaj nakładem wydawnictwa Agora. Książka liczy 240 stron.

Między światłem a cieniem - opis i okładka

Jan Holoubek w szczerej i pełnej pasji rozmowie z Cezarym Łazarewiczem opowiada, jak się robi kino, które porusza i zostaje z widzem na długo, a także o tym, co go naprawdę kręci w robieniu filmów. To opowieść o pasji do tworzenia własnych światów od pierwszych amatorskich nagrań z kolegami z podwórka po produkcje dla międzynarodowych platform streamingowych i fabuły nagradzane na festiwalach.

Dlaczego jedne pomysły lądują w koszu, a inne stają się hitem Netfliksa? Jak zatopić statek i nie utonąć razem z nim? Jak sfilmować powódź, nie zalewając miasta? To opowieść o niegasnącej frajdzie z robienia rzeczy niemożliwych, od walki o pieniądze i pomysły z producentami po adrenalinę planu filmowego, wyzwania montażu i stres przed reakcją widzów.