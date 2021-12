Miłogost Reczek nie żyje. Odszedł legendarny polski głos

Źródło: zrzut ekranu "ODCINEK 108: MIŁOGOST RECZEK (1961-2021)" na kanale WIDZĘ GŁOSY

Miłogost Reczek to polski aktor teatralny i filmowy, znany ze swoich genialnych ról dubbingowych. Podkładał głos między innymi w produkcjach Marvela, takich jak Avengers: Czas Ultrona czy Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz. Wiele osób może kojarzyć go też z roli Juliusza Cezara w filmie Asterix i Obelix: W służbie Jej Królewskiej Mości i Obi-Wan Kenobiego w kinowym uniwersum Gwiezdnych Wojen. Artysta zmagał się z nowotworem. 14 grudnia 2021 roku zmarł, o czym pierwszy poinformował fanpage Widzę Głosy. Aktor miał 60 lat.

Platforma Storytel podzieliła się nagraniem pokazującym go przy pracy.

Miłek miał też niezastąpione poczucie humoru. Tutaj jedno z ostatnich nagrań, w którym - z właściwą sobie lekkością - podrzuca realizatorowi niespodziankę na końcu swojej kwestii. Tekst o krowich plackach. Takiego Cię zapamiętamy, Miłku. Jasnego, otwartego i uśmiechniętego. Do zobaczenia, Przyjacielu!

Miłogost Reczek ukończył Wydział Aktorski we wrocławskiej filii PWST w Krakowie, a zadebiutował w 1984 roku na deskach Teatru Polskiego w spektaklu Parady. W swojej karierze pokazał niezwykłą wszechstronność, występując w filmach, serialach i reklamach, nagrywał także audiobooki. Jest twórcą licznych kreacji aktorskich i lektorskich, a jego głosem w ostatnich latach przemówili między innymi Papcio w Rozczarowanych czy Talos w Spider-Man: Daleko od domu. Fani gier mogą go za to kojarzyć z takich tytułów Cyberpunk 2077, Wiedźmin 2: Zabójcy królów i Wiedźmin: Dziki Gon.

Miłogost Reczek w Widzę Głosy