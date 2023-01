Miłość do kwadratu 2 - powstała kontynuacja. Kiedy premiera online w Netflixie?

fot. Netflix

Miłość do kwadratu 2 to projekt, który nie był szumnie ogłaszany przez Netflixa. Jednak popularność filmu Miłość do kwadratu z 2021 roku była na tyle duża, że platforma streamingowa zdecydowała się zamówić sequel. Będzie on dostępny pod tytułem: Miłość do kwadratu jeszcze raz. Zwiastun na razie jest dostępny tylko w samym Netflixie na stronie filmu.

Miłość do kwadratu 2 - opis fabuły

Związek znanego dziennikarza i twardo stąpającej po ziemi nauczycielki przeżywa trudne chwile, gdy ona podejmuje się nowej pracy.

Miłość do kwadratu jeszcze raz

Miłość do kwadratu jeszcze raz - obsada

W głównych rolach powracają Mateusz Banasiuk oraz Adrianna Chlebicka. W obsadzie są także Mikołaj Roznerski, Mirosław Baka, Helena Mazur, Krzysztof Czeczot, Monika Krzywkowska, Jacek Knap, Tomasz Karolak, Ewa Kolasińska, Izabela Dąbrowska, Sebastian Stankiewicz i Mikołaj Cieślak. Za kamerą ponownie stoi Filip Zylber.

Miłość do kwadratu jeszcze raz - premiera 13 lutego 2023 roku w Netflixie. Jest to więc propozycja na walentynki.