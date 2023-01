Filmy i seriale Netflixa z Polski nie zachwycają. Ranking od najgorszych do najlepszych wg naEKRANIE.pl

Netflix

Kiedy Netflix zawitał oficjalnie do naszego kraju, jeszcze wtedy nikt nie myślał o tym, że może dojść niebawem do daleko zakrojonej współpracy i doczekamy się wielu filmów i seriali oryginalnych realizowanych dla streamingowego giganta. W 2018 roku zadebiutowała pierwsza tego typu produkcja zatytułowana 1983, a zaangażowana w nią była między innymi Agnieszka Holland. Wydawało się, że może będzie to nowe otwarcie dla jakościowych seriali realizowanych w naszym kraju, a doświadczenie producenckie i większe budżety pozwolą rozwinąć naszym twórcom skrzydła.

Z tym ostatnim bywało różnie, ale niewątpliwie pojawiło się sporo szans dla naszych filmowców oraz aktorów i aktorek, aby pokazać się światowej publiczności. Jeszcze nie doczekaliśmy się hitu na miarę niemieckiego Dark, ale chociażby Wielka woda daje nam nadzieję, że może to się kiedyś wydarzy. Postanowiliśmy w redakcyjnym gronie uszeregować oryginalne polskie filmy i seriale w kolejności od najgorszego do najlepszego. Zobaczcie, co z tego wyszło.

Netflix - najlepsze polskie filmy (od najgorszego do najlepszego)

15. Seria 365 dni

Netflix - najlepsze polskie seriale (od najgorszego do najlepszego)

13. Krakowskie potwory