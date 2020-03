Minecraft: Dungeons – premiera się opóźni? Twórcy publikują komunikat

Koronawirus ma wpływ także na branżę gier i może przyczynić się do opóźnienia premiery Minecraft: Dungeons. Tytuł ten miał zadebiutować już w kwietniu 2020 roku, ale twórcy nie są w stanie zagwarantować, że uda im się dotrzymać terminu.

Na oficjalnym profilu gry na Twitterze pojawił się komunikat, w którym deweloperzy opisują aktualną sytuację. Z uwagi na bezpieczeństwo zdecydowano się przejść na pracę zdalną. Informują oni, że pracują ciężko, by udało im się wypuścić grę w planowanym wcześniej terminie, ale nie są w stanie tego zagwarantować. Priorytetem ma być jednak dla nich jakość końcowego produktu.

Praca z domu, by zapewnić bezpieczeństwo naszej społeczności, ma wpływ na nasz cykl produkcyjny. Pracujemy ciężko, by dostarczyć Minecraft Dungeons w kwietniu, ale rozważamy też inną datę, by upewnić się, że w ręce graczy trafi jak najlepsza gra. Czekajcie na dalsze informacje! - czytamy w oświadczeniu.

Minecraft: Dungeons to gra hack and slash, w której gracze wcielą się w bohaterów przemierzających lochy pełne pułapek i przeciwników. Nie zabraknie tutaj również potężnych bossów, wyposażenia do zbierania, a także możliwości zabawy w kooperacji.