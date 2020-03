Polskie Blair Witch trafi na Nintendo Switch. Zobacz zwiastun gry

Blair Witch to gra autorstwa polskiego studia Bloober Team, którego akcja pełnymi garściami czerpie z wydarzeń z filmowej serii o tym samym tytule. Gracze wcielają się tu w byłego policjanta, który wraz z wiernym psim towarzyszem udaje się do lasu w poszukiwaniu zaginionego chłopca. Tytuł ten spotkał się z całkiem pozytywnym przyjęciem graczy na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One, a już wkrótce będą mogli sprawdzić go także posiadacze Nintendo Switch.

Port gry ujawniono w trakcie prezentacji Indie World, a niedługo później do sieci trafił jego zwiastun. Z materiału wynika, że będzie to dokładnie ta sama gra co na dużych platformach. Oczywiście, nie obędzie się tu raczej bez pewnych graficznych kompromisów, bo na "dużych" platformach tytuł ten oferował naprawdę dobrą, realistyczną oprawę graficzną - szczególne wrażenie robił sam las. Wideo zdradza też przybliżoną datę premiery – w Blair Witch na Nintendo Switch zagramy już tego lata.

Więcej na temat Blair Witch możecie dowiedzieć się z naszej recenzji tej gry w wersji na PC.