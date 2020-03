Minecraft ma ułatwić nam przetrwanie epidemii

Phil Spencer opublikował na firmowym blogu Microsoftu odezwę do społeczeństwa, odpowiedź na wyzwania, jakie stawia przed nami pandemia koronawirusa. Szef Xboxa wierzy w zbawienną rolę gier komputerowych, które odpowiednio wykorzystane mogą ułatwić nam funkcjonowanie w dobie kryzysu. Aby odciążyć rodziny spędzające długie godziny w izolacji, firma postanowiła dodać nową sekcję do Minecraft Marketplace, w której pojawiły się darmowe dodatki edukacyjne.

Dzięki nim rodzice otrzymają do ręki narzędzie pozwalające skupić uwagę dzieci pozostających w kwarantannie na rzeczach pożytecznych. Nowe dodatki umożliwią m.in. odbycie wirtualnego spaceru po Międzynarodowej Stacji Kosmicznej czy słynnych miejscach dystryktu Waszyngton, nauczą podstaw programowania robotów, przekażą wiedzę o budowie trójwymiarowych fraktali i zaprezentują, jak wygląda praca biologa morskiego.

Żyjemy w bezprecedensowych czasach. Pandemia COVID-19 wpłynęła na życie ludzi z całego świata i zmieniła nasze podejście do codzienności. Nieustannie zadajemy sobie w Microsofcie pytanie o to, jak możemy wesprzeć ludzi w tym wymagającym czasie. Dla mnie najważniejsze jest to, abyśmy zrozumieli, że razem to przeżyjemy i wyciągniemy z tego lekcję.

Wspominałem już, że wierzę w unikalną moc gier do zbliżania ludzi, zabawiania, inspirowania i ułatwiania nawiązywania kontaktów. I w tych wyjątkowych okolicznościach moja wiara w to wszystko pogłębiła się. Wiele osób przyłącza się do gry, aby utrzymać kontakt ze swoimi znajomymi podczas separacji ze społeczeństwem. A my dostrzegamy bezprecedensowe zapotrzebowani na gry ze strony naszych klientów.