Minionki 3 - wyciekło audio z pokazu testowego. Znamy tytuł i nowe szczegóły filmu

fot. screen z YouTube'a / Illumination

Niedawno odbył się pokaz testowy filmu Minionki 3. Na takich wydarzeniach zawsze jest bardzo konkretna ochrona, weryfikacja i dopilnowanie tego, by nic nie wyciekło. Jakimś cudem jednak jedna z osób przemyciła na pokaz urządzenie, na którym nagrała całe audio filmu – od początku do końca – a następnie opublikowała je w mediach społecznościowych. Dzięki temu wiemy, że Minionki 3 trwają 1 godzinę, 24 minuty i 38 sekund.

Minionki 3 - wyciek audio

W związku z wyciekiem do sieci trafiają obszerne spoilery na temat fabuły animacji Minionki 3. Wiadomo, że obecny tytuł roboczy to Minions & Monsters. Historia opowiada o tym, jak Minionki próbują zostać filmowcami lub twórcami contentu w mediach społecznościowych i starają się sami coś nagrać.

Na ten moment nie wiadomo, jak studio zareaguje na wyciek ani czy wpłynie on na jakiekolwiek zmiany w animacji. Wycieki fabuł największych filmów są w ostatnich latach zmorą Hollywood, w szczególności superprodukcji Marvela czy choćby filmu Superman, którego szczegóły trafiły do sieci przed premierą w 2025 roku.

Premiera Minionki 3 w kinach odbędzie się 1 lipca 2026 roku.