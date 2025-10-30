Reklama
Minionki 3 - wyciekło audio z pokazu testowego. Znamy tytuł i nowe szczegóły filmu

Na długo przed premierą potencjalnych hitów odbywają się pokazy testowe. Tak było również z filmem animowanym Minionki 3. Takie sytuacje, że coś z nich wycieka, są ekstremalnie rzadkie, więc to, co się tutaj wydarzyło, jest zaskoczeniem dla branży.
Adam Siennica
8. Wyprzedzają ludzi o miliony lat - według osi czasu przedstawionej w filmach, w zasadzie Minionki istnieją od 3,8 miliarda lat. Zatem mają zdecydowanie więcej doświadczenia niż ludzie, ponieważ podążały za wieloma prehistorycznymi stworzeniami.
Niedawno odbył się pokaz testowy filmu Minionki 3. Na takich wydarzeniach zawsze jest bardzo konkretna ochrona, weryfikacja i dopilnowanie tego, by nic nie wyciekło. Jakimś cudem jednak jedna z osób przemyciła na pokaz urządzenie, na którym nagrała całe audio filmu – od początku do końca – a następnie opublikowała je w mediach społecznościowych. Dzięki temu wiemy, że Minionki 3 trwają 1 godzinę, 24 minuty i 38 sekund.

Road House 2 i Road House: Dylan - powstaną dwie różne kontynuacje hitu. O co chodzi?

Minionki 3 - wyciek audio

W związku z wyciekiem do sieci trafiają obszerne spoilery na temat fabuły animacji Minionki 3. Wiadomo, że obecny tytuł roboczy to Minions & Monsters. Historia opowiada o tym, jak Minionki próbują zostać filmowcami lub twórcami contentu w mediach społecznościowych i starają się sami coś nagrać.

Na ten moment nie wiadomo, jak studio zareaguje na wyciek ani czy wpłynie on na jakiekolwiek zmiany w animacji. Wycieki fabuł największych filmów są w ostatnich latach zmorą Hollywood, w szczególności superprodukcji Marvela czy choćby filmu Superman, którego szczegóły trafiły do sieci przed premierą w 2025 roku.

Premiera Minionki 3 w kinach odbędzie się 1 lipca 2026 roku.

Źródło: comicbookmovie.com

Adam Siennica
