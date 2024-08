Minionki doczekają się aktorskiej wersji? Reżyser najnowszej części ma jasne stanowisko

fot. Illumination

Gru i Minionki: Pod przykrywką to obecnie trzeci najlepiej zarabiający film w 2024 roku, który ustępuje jedynie Deadpool & Wolverine oraz W głowie się nie mieści 2. Kolejny animowany film o Minionkach już powstaje, ale redakcja magazynu Film Hounds zainteresowała się potencjalnym aktorskim remakiem animacji o żółtych stworkach. O tę kwestię zapytali Chrisa Renauda, reżysera najnowszej części Minionków. Twórca filmu przyznał wprost, że ma nadzieję, że aktorska wersja nigdy nie powstanie.

Minionki - reżyser przeciwny aktorskiej wersji

Disney wciąż realizuje swój plan tworzenia remake’ów live-action klasycznych animacji i wkrótce do kin trafi aktorski Lilo & Stich, czy Królewna Śnieżka. Także DreamWorks Animation rozpoczęło przekształcanie swoich marek w aktorskie produkcje i na pierwszy ogień poszło Jak wytresować smoka. Illumination jeszcze nie zapowiedziało takich planów, ale przy sukcesie filmów konkurencji, sytuacja może się zmienić.

Renaud twierdzi jednak, że to zły pomysł:

Boże, mam nadzieję, że nie. To moja odpowiedź. To znaczy, jeśli miały miejsce takie rozmowy, to nie byłem w nie wtajemniczony. Ale dla mnie to, co definiuje ten świat, to to, że jest animowany i pozwala nam tworzyć pewne sytuacje, które uchodzą tym bohaterom na sucho. Najlepszymi przykładami jest zamknięcie minionka w automacie albo wysadzanie Gru, gdy ten atakuje Vectora. To są naprawdę pomysły na animacje, podobne do tych, które można znaleźć w kreskówce o Króliku Bugsie.

Reżyser dodał, że aktorski film straciłby swój urok znany z animacji:

Jeśli zrobisz aktorską wersję, stanie się to czymś zupełnie innym. Dla mnie osobiście mało atrakcyjnym. Ale powtarzam, kto wie, co może się wydarzyć, ale takie jest moje osobiste zdanie na ten temat.

Gru i Minionki: Pod przykrywką – fabuła

Gru (Steve Carell), ulubiony na świecie superzłoczyńca, stał się agentem Ligi Antyprzestępczej wraz z Minionkami. W jego życiu pojawi się Gru Jr., którego zamierza chronić za wszelką cenę. Wraz ze swoją rodziną, Lucy (Kristen Wiig) i ich trójką adaptowanych córek – Margo (Miranda Cosgrove), Edith (Dana Gaier) oraz Agnes (Madison Polan) – muszą uciekać, gdy bohater staje się celem zbiegłego przestępcy Maxime’a Le Mala (Will Ferrell) i jego dziewczyny femme Fatale Valentiny (Sofia Vergara).

Gru i Minionki: Pod przykrywką – film dostępny jest do obejrzenia w kinach.