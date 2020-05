Misja: Greyhound - filmy wojenny z Tomem Hanksem nie trafi do kin. Będzie premiera w VOD!

Platforma Apple TV+ oficjalnie kupiła film Misja Greyhound z Tomem Hanksem, który jest również autorem scenariusza. Amerykańskie media są zgodne: jest to szokująca wiadomość, bo oczekiwano, że Sony Pictures jednak pozostawi ten film w kinach i wprowadzi go pod koniec roku. Zarazem Misja: Greyhound staje się największym tytułem, jaki Apple TV+ będzie dystrybuować na całym świecie, więc najpewniej trafi też do Polski.

Według ekspertów jest to dowód na to, że Apple TV+ chce włączyć się w rywalizację z Netflixem, HBO i Amazonem o konsumenta. Jednocześnie ogłoszono, że kupili prawa do wyświetlania setek starych filmów w swojej ofercie, więc pracują nad rozwojem biblioteki.

Apple TV+ nie ustaliło datę premiery, ale oczekuje się, że nastąpi to bardzo szybko. Deadline donosi, że platforma zapłaciła 70 mln dolarów za prawa do filmu, a walczyła o niego z innymi platformami.