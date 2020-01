Mission: Impossible 7 i 8 - Nicholas Hoult dołącza do obsady filmów

Reżyser Christopher McQuarrie ujawnił, że Nicholas Hoult dołączył do obsady kolejnych odsłon serii Mission: Impossible. Szczegóły jego roli nie zostały ujawnione, ale z opisu na Instagramie wynika, że aktor "rozpęta piekło", co może sugerować, że wcieli się on w kolejnego przeciwnika Ethana Hunta.

Nicholas Hoult jest brytyjskim aktorem znanym między innymi z filmów Tolkien, Mad Max: Na drodze gniewu, serii X-Men czy serialu Kumple. W 2019 roku informowano, że był on również jednym z kandydatów do roli Batmana, ale ostatecznie przegrał w starciu z Robertem Pattinsonem.

fot. Instagram

Wiemy, że doczekamy się jeszcze przynajmniej dwóch części serii Mission: Impossible. Część siódma ma zadebiutować 23 czerwca 2021 roku, a ósma - 5 sierpnia 2022 roku. W obsadzie są m.in. Tom Cruise, Hayley Atwell oraz Pom Klementieff.