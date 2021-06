Mission: Impossible 7 - zdjęcia do filmu po raz kolejny wstrzymane

fot. Paramount Pictures

Film Mission: Impossible 7 trafia na kolejne problemy produkcyjne związane z pandemią. Jak donosi portal The Hollywood Reporter prace na planie szpiegowskiego widowiska zostały wstrzymane do 14 czerwca. Powodem jest co najmniej jeden wynik pozytywny testu na COVID-19 wśród członków ekipy, co zostało odkryte w czasie rutynowej kontroli. Nie wiadomo jak to kolejne opóźnienie wpłynie na premierę filmu.

Szczegóły fabuły produkcji są trzymane w tajemnicy. Wiadomo, że Ethan Hunt i jego drużyna z IMF staną przed kolejną misją niemożliwą i będą usieli zapobiec katastrofie na skalę światową. W widowisku mamy zobaczyć najniebezpieczniejszy numer kaskaderski w wykonaniu Toma Cruise'a związany ze skokiem motocyklem z rampy.

fot. Paramount Pictures

W obsadzie oprócz wspomnianego Cruise'a znajdują się, Hayley Atwell, Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Ving Rhames, Vanessa Kirby, Henry Czerny, Shea Whigham, Pom Klementieff i Esai Morales.

Mission: Impossible 7 - premiera filmu w USA została zaplanowana na 27 maja 2022 roku.