Mission: Impossible - QUIZ na 25-lecie filmu

Mission: Impossible to pierwsza część szpiegowskiej franczyzy, w której Tom Cruise wciela się w rolę agenta Ethana Hunta. Film powstał według scenariusza autorstwa Davida Koeppa, Stevena Zailliana i Roberta Towne'a, a za reżyserię odpowiadał nie kto inny, jak Brian De Palma. W produkcji oglądać możemy m.in. Jona Voighta, Henry'ego Czerny'ego, Emmanuelle Béart, Jeana Reno czy Vinga Rhamesa, a muzykę skomponował Danny Elfman. Główny motyw muzyczny filmu nagrali muzycy z zespołu U2, Larry Mullen oraz Adam Clayton, a utwór znajdywał się w TOP-10 list przebojów w Stanach Zjednoczonych.

Mission: Impossible był pierwszym filmem, który wyświetlano w ponad trzech tysiącach kin na terenie USA, a w dzień otwarcia zarobił aż 11, 8 miliona dolarów, pokonując rekordowy do tego momentu wynik produkcji Terminator 2: Dzień sądu. Na całym świecie film z Tomem Cruisem zarobił 457, 6 miliona dolarów i zyskał na ogół pozytywne recenzje.

Premiera filmu odbyła się 22 maja 1996, co oznacza, że film De Palmy ma już 25 lat! Z tej okazji zapraszamy Was do wzięcia udziału w quizie, który sprawdzi, jak dobrze znacie pierwszą część franczyzy. Uzyskanie 100% właściwych odpowiedzi wcale nie jest misją niemożliwą. Powodzenia!

