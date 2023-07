Mission: Impossible – który popis kaskaderski najbardziej przerażał reżysera?

Jak przy każdej części Mission: Impossible, możemy liczyć na coraz bardziej pomysłowe i zaskakujące sceny akcji z Tomem Cruisem na pierwszym planie. Popisy kaskaderskie, w których aktor bierze czynny udział, nieustannie budzą ogromny podziw u widzów. W wywiadzie dla Collidera, reżyser Christopher McQuarrie otworzył się na temat wykonywania tych wyczynów w serii i ujawnił, którego obawiał się najbardziej.

Oto, co McQuarrie miał do powiedzenia na temat wyczynów kaskaderskich, które pojawiły się w tej serii:

- Powiedziałbym, że prawdopodobnie idą w porządku chronologicznym. Tylko dlatego, że kiedy kręciliśmyi robiliśmy scenę z samolotem A400, naprawdę po raz pierwszy wyreżyserowałem coś takiego. To był też oczywiście pierwszy raz, kiedy Tom to robił. A wszystko, co widzisz, każdy film, który oglądasz, to Tom i ja wykorzystujemy naszą wiedzę z poprzednich filmów do następnego i posuwamy się krok dalej. Na przykład skok motocyklowy w tym filmie jest inspirowany wszystkimi akrobacjami motocyklowymi z piątego filmu, skokami spadochronowymi z. Jeśli po prostu podążasz za wszystkimi wyczynami w kolejności, każdy jest dla mnie bardziej przerażający i bardziej nieznany, ponieważ popychamy się o wiele dalej. I mogę wam powiedzieć, że wnadchodzą rzeczy, które wykraczają poza wszystko, co zrobiliśmy.