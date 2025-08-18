Reklama
Mission: Impossible - The Final Reckoning w VOD. Wiemy, kiedy premiera online w Polsce

Mission: Impossible – The Final Reckoning pojawi się online trzy miesiące po premierze kinowej. Data premiery w VOD została już wyznaczona – film trafi do internetu jeszcze w sierpniu 2025 roku. Gdzie będzie dostępny i w jakich cenach?
Mission: Impossible – The Final Reckoning pojawi się online trzy miesiące po premierze kinowej. Data premiery w VOD została już wyznaczona – film trafi do internetu jeszcze w sierpniu 2025 roku. Gdzie będzie dostępny i w jakich cenach?
2. Mission Impossible: The final reckoning fot. materiały prasowe
Oficjalnie ogłoszono, że Mission: Impossible – The Final Reckoning trafi do sklepów VOD już 20 sierpnia o północy. Informację podał między innymi Amazon, gdzie ruszyła przedsprzedaż w cenie 54,99 zł. Najpewniej film będzie dostępny w różnych serwisach online, a ceny mogą się nieco różnić. Przekonamy się w środę!

Mission: Impossible – The Final Reckoning – box office

Film zebrał na całym świecie 596,5 mln dolarów przy budżecie przekraczającym 300 mln dolarów. Nie udało się więc zwrócić kosztów produkcji, dlatego producenci najpewniej liczą na dodatkowe wpływy ze sprzedaży w VOD, a później ze sprzedaży nośników Blu-ray oraz licencji do emisji w telewizji na całym świecie.

Mission: Impossible – The Final Reckoning – opis fabuły

Agent Ethan Hunt wraz z zespołem IMF wciąż poszukuje Entity – sztucznej inteligencji, która przeniknęła do globalnych sieci wywiadowczych. Na ich drodze stają rządy największych państw oraz tajemnicza postać z przeszłości Ethana, choć pojawiają się także nowi sojusznicy. Hunt musi ścigać się z czasem, by ocalić świat, jaki znamy.

Mission: Impossible - ranking filmów wg krytyków

8. Mission: Impossible 2 (2000) - 57%

8. Mission: Impossible 2 (2000) - 57%
fot. Paramount Pictures // Prime Video
Źródło: Amazon Prime Video

