Mission: Impossible - The Final Reckoning w VOD. Wiemy, kiedy premiera online w Polsce
Mission: Impossible – The Final Reckoning pojawi się online trzy miesiące po premierze kinowej. Data premiery w VOD została już wyznaczona – film trafi do internetu jeszcze w sierpniu 2025 roku. Gdzie będzie dostępny i w jakich cenach?
Mission: Impossible – The Final Reckoning pojawi się online trzy miesiące po premierze kinowej. Data premiery w VOD została już wyznaczona – film trafi do internetu jeszcze w sierpniu 2025 roku. Gdzie będzie dostępny i w jakich cenach?
Oficjalnie ogłoszono, że Mission: Impossible – The Final Reckoning trafi do sklepów VOD już 20 sierpnia o północy. Informację podał między innymi Amazon, gdzie ruszyła przedsprzedaż w cenie 54,99 zł. Najpewniej film będzie dostępny w różnych serwisach online, a ceny mogą się nieco różnić. Przekonamy się w środę!
Mission: Impossible – The Final Reckoning – box office
Film zebrał na całym świecie 596,5 mln dolarów przy budżecie przekraczającym 300 mln dolarów. Nie udało się więc zwrócić kosztów produkcji, dlatego producenci najpewniej liczą na dodatkowe wpływy ze sprzedaży w VOD, a później ze sprzedaży nośników Blu-ray oraz licencji do emisji w telewizji na całym świecie.
Mission: Impossible – The Final Reckoning – opis fabuły
Agent Ethan Hunt wraz z zespołem IMF wciąż poszukuje Entity – sztucznej inteligencji, która przeniknęła do globalnych sieci wywiadowczych. Na ich drodze stają rządy największych państw oraz tajemnicza postać z przeszłości Ethana, choć pojawiają się także nowi sojusznicy. Hunt musi ścigać się z czasem, by ocalić świat, jaki znamy.
Mission: Impossible - ranking filmów wg krytyków
Źródło: Amazon Prime Video
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
21
sie
Pragnę tylko ciebie
22
sie
Nasze królestwo
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1936, kończy 89 lat
ur. 1933, kończy 92 lat
ur. 1969, kończy 56 lat
ur. 1991, kończy 34 lat
ur. 1958, kończy 67 lat