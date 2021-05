Mitchellowie kontra maszyny - Netflix cenzuruje postać LGBT w animacji

Sony

Mitchellowie kontra maszyny to nowa animacja Sony, którą możemy oglądać w serwisie Neflix. Otóż okazuje się, że z polskiej wersji dubbingu wycięto dialog, który sugeruje, że jedna z głównych bohaterek, Katie, jest postacią LGBT. Na końcu filmu mama dzwoni do Katie, która studiuje na uniwersytecie. W oryginalnej wersji językowej pyta czy ona i jej nowa koleżanka Jade są parą i czy przyjadą na święta. W polskim dubbingu zostało to zmienione na zdanie Czy to prawda, że Jade jest taka super? Przyjedziecie razem na święta?. Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza twierdzi, że taki zabieg zabiera Katie ważną rolę w życiu młodych osób LGBT.

Mitchellowie kontra maszyny opowiada o tytułowej rodzinie, która jako jedyna nie została schwytana przez roboty, którymi włada zbuntowana sztuczna inteligencja, która chce pozbyć się ludzkości z powierzchni Ziemi i wysłać ją w kosmos. Bohaterowie wyruszają w szaloną podróż, aby powstrzymać program.