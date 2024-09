UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Seriale ze świata Gwiezdnych Wojen to istna sinusoida. Większość z nich osiąga świetne wyniki oglądalności, ale odbiór wśród krytyków i publiczności bywa już różny. Od katastrofalnego (Gwiezdne Wojny: Akolita, Obi-Wan Kenobi, Księga Boby Fetta) po bardzo dobry (The Mandalorian, Gwiezdne Wojny: Andor, Gwiezdne Wojny: Ahsoka). Wygląda jednak na to, że ta marka pójdzie śladem Kinowego Uniwersum Marvela, które także zamierza ograniczyć tworzenie treści dla Disney+. A przynajmniej zwolnić.

Według Daniela Richtmana, dobrze poinformowanego insidera z branży, którego informacje często się sprawdzały, Disney ma ograniczyć ilość produkowanych seriali z tego świata:

Słyszę, że kilka seriali jest w trakcie produkcji, ale ich planem jest premiera jednego serialu aktorskiego na rok od 2025 roku.

Richtman podkreślił, że mówi wyłącznie o serialach aktorskich, a zatem animacji nadal może być więcej. Nie wiadomo na razie, czy te informacje się sprawdzą, a nawet jeśli, to jak to wpłynie na kolejne sezony zapowiedzianych już produkcji - Ahsoki czy Andora.

