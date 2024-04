Monkey Man zaraz na VOD? Wyciek daty premiery w Ameryce Północnej

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Universal Pictures

Monkey Man miał premierę 11 kwietnia w USA w kinach, a 4 kwietnia trafił do kilku krajów świata, w tym do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Czech, Węgier czy Rumunii. Nie ma absolutnie żadnych informacji o premierze filmu w polskich kinach, więc można śmiało założyć, że obejrzymy go w VOD. W USA pojawił się wyciek informacji o dacie premiery, która może pokrywać się z debiutem w wielu krajach świata.

Monkey Man online - kiedy w VOD

Według portalu When To Stream, którego informacje często się sprawdzają, Monkey Man trafi do sprzedaży w serwisach VOD w USA już 23 kwietnia. Dostęp do wersji cyfrowej będzie można zakupić tam w sklepach Amazona, Google'a i Apple'a. Często te daty pokrywają się ze startem w wielu krajach Europy, w tym w Polsce, ale na razie informacja nie została potwierdzona.

Jeśli data się potwierdzi, film trafi do sprzedaży w VOD zaledwie 12 dni po premierze kinowej i 43 dni po pierwszym pokazie na festiwalu SXSW.

Monkey Man - box office

Do tej pory film akcji w reżyserii Deva Patela zebrał w box office kwotę 22,7 mln dolarów przy budżecie 10 mln dolarów. Wpływ na to mają dobre recenzje widzów oraz krytyków.