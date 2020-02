She-Hulk - nowe plotki dotyczące serialu. Ekranowy debiut Red Hulka i Thunderboltst?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Niedawno zaczęły krążyć pogłoski, według których Red Hulk miałby zadebiutować na ekranach w nadchodzącym serialu Disney+. Chodzi o, rzecz jasna, She-Hulk. Dziś poznaliśmy kolejne pogłoski.

Mówi się, że w serialu powróci grany przez Williama Hurta generał Theddeus Ross, znany jako Thunderbolt. To on miałby stać się Red Hulkiem w Kinowym Uniwersum Marvela, a podwaliny pod tę transformację położono już w The Incredible Hulk z 2008 roku, kiedy to generał miał styczność z serum superżołnierza. Co ciekawe: tym kontekście mówi się również o zalążkach drużyny Thunderbolts, która miałaby w przyszłości również otrzymać telewizyjny lub filmowy projekt!

Sprzymierzeniec czy wróg? Nie wiemy, jakie oblicze Red Hulka zaprezentuje nam Disney+. Ross ma wcześniej pojawić się jeszcze w Czarnej Wdowie, najbliższym filmie MCU, który może dać tej przemianie podwaliny. Podobno transformacja w Czerwonego Hulka miałaby być spowodowana pojawieniem się nowego zielonego potwora, czyli właśnie She-Hulk (Jennifer Walters), co zmusiłoby generała go do podjęcia drastycznych kroków. Z tego można wywnioskować, że Ross byłby jednak antagonistą tytułowej bohaterki. Być może też Disney postawi na zupełnie inną kartę.