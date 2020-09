Moon Knight - Keanu Reeves idealnym kandydatem? Powraca plotka o jego udziale w MCU

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Serial Marvela i Disney+ pt. Moon Knight jest obecnie w fazie przedprodukcyjnej. Nie znamy jeszcze szczegółów fabularnych produkcji, ale bohaterem komiksu jest Marc Spector - były najemnik, który został uratowany przed śmiercią na egipskiej pustyni i obdarzony nadludzkimi mocami pewnego boga. Po powrocie do USA przywdziewa kostium tytułowego Moon Knighta, który nie jest jedynym alter-ego Spectora. Po raz kolejny pojawiły się plotki na temat odtwórcy tytułowej roli.

Jednym z faworytów fanów do roli jest Keanu Reeves, co oczywiście przekłada się na różnego rodzaju niepotwierdzone doniesienia. Teraz portal The Illuminerdi podaje, że Marvel szuka do głównej roli aktora w przedziale wiekowym 40-50 lat. Na szczycie listy kandydatów ma być Keanu Reeves (John Wick). Aktor łączony z MCU był już wielokrotnie, także w kontekście Moon Knighta. Czy tak się ostatecznie stanie? Doniesienia te należy traktować w kategoriach plotki. W tych doniesieniach zaskakujący jest chociażby wiek aktora, ponieważ zazwyczaj Marvel Studios szuka nieco młodszych odtwórców głównych ról. Wyjątkiem w ostatnim czasie był Mahershala Ali do roli Blade'a.

Prace na planie mają rozpocząć się w listopadzie 2020 roku, zatem być może już niedługo poznamy odtwórcę tytułowej roli.