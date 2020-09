Marvel - Groot jest mądrzejszy, niż każdy z nas. Uczy się w naprawdę osobliwy sposób

Marvel

Fani MCU zdążyli już przez lata zaklasyfikować Groota jako postać, która - delikatnie rzecz ujmując - gejzerem intelektu na pewno nie jest. W jego wokabularzu znajdują się w końcu ledwie 3 słowa ("I am Groot"), a on sam ma także wielki problem z zapamiętaniem przycisku, który powinien wcisnąć w danym momencie. Sęk w tym, że bohater jest jednocześnie jedną z najmądrzejszych istot w komiksowym uniwersum Marvela.

Groot należy do kosmicznej rasy Flora Colossus, antropomorficzych drzew zamieszkujących planetę X. Z zeszytu Guardians of the Galaxy #14 wiemy, że jej członkowie uczą się poprzez... fotosyntezę. I tak zarządzający cywilizacją Arbor Masters kierują promienie słoneczne na młode drzewka, w ekspresowym tempie serwując im cały proces edukacji określany także jako "nabycie wiedzy fotonicznej".

Na tym jednak nie koniec. Groot jest także potomkiem starożytnego rodu, mogącego uchodzić za elitę planety X - to dlatego Arbor Masters zaoferowali mu dostęp do jeszcze większego zakresu wiedzy, szkoląc podopiecznego w wielu przeróżnych dziedzinach. Ten fakt podkreślił swego czasu członek Inhumans, Maximus. I tak Groot jest choćby ekspertem w dziedzinie inżynierii superpozycyjnej, co pozwala mu tworzyć pętle rzeczywistości. Innymi słowy: przeciwnicy herosa mogą trafić do portalu prowadzącego do nicości, zostając wymazani z istnienia.