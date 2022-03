Moon Knight - Marvel Studios zabiera nas do Egiptu w nowym spocie

The Age Magazine

Moon Knight ma być serialem innym od wszystkiego, co do tej pory widzieliśmy w MCU. Serial jest adaptacją komiksów Marvela. Produkcja śledzi losy Marca Spectora - byłego najemnika, który zostaje pozostawiony na śmierć podczas wykonywania zlecenia w Egipcie. Życie ratują mu wyznawcy egipskiego boga Khonshu. Oprócz drugiej szansy otrzymuje również nadludzkie umiejętności, pochodzące od samego bóstwa. Bohater wykorzystuje swój dar, by walczyć z przestępczością.

W przerwie w emisji Oscarów zaprezentowano nowy spot promujący serial, który już za moment zadebiutuje wraz z pierwszym odcinkiem na Disney+. Zobaczcie:

Moon Knight

Moon Knight pojawi się 30 marca 2022 roku na Disney+.