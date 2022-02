Moon Knight - ten serial wyznaczy nowe granice brutalności w MCU. Pada obietnica

Źródło: Marvel

Moon Knight to kolejny serial Marvel Studios i platformy Disney+. Kampania promocyjna projektu rozkręca się. Do sieci trafiło nowe zdjęcie z serialu. Ukazuje on znanego z komiksów Pana Knighta, jedną z osobowości głównego bohatera, która ubiera się w elegancki garnitur. Jest to tożsamość, której zwykle heros używa, rozmawiając ze swoim psychiatrą i wszelkimi cywilami, z którymi może mieć do czynienia. Zdjęcie jest dostępne na początku poniższej galerii.

Natomiast szef Marvel Studios, Kevin Feige w rozmowie z Empire stwierdził, że serial będzie najbardziej brutalnym projektem MCU.

Jest brutalny. Fajnie było pracować z Disney+ i widzieć, jak przesuwają się granice tego, co możemy zrobić. Są chwile [w serialu], kiedy Moon Knight krzyczy nad inną postacią, jest głośny i brutalny, wówczas odruchowo myślisz: Wycofamy się z tego, prawda?” Nie. Nie wycofujemy się. Jest zmiana tonalna. To co innego. To Moon Knight.

Moon Knight - Pan Knight

Moon Knight - o czym serial?

Bohaterem produkcji jest Marc Spector, były żołnierz, który po służbie w armii zaczął pracować jako najemnik. W czasie pewnej misji odnajduje starożytny artefakt, dzięki któremu staje się awatarem egipskiego boga Księżyca, Khonshu. Daje mu on nadludzkie możliwości, które pozwalają Markowi walczyć z przestępcami. Bohater cierpi na dysocjacyjne zaburzenie osobowości, co będzie mocnym punktem historii, ponieważ jak widać było w pierwszym zwiastunie, przynajmniej na początku Marc nie będzie pamiętał, że jest Markiem.

W obsadzie znajdują się wspomniany Issac oraz Ethan Hawke, May Calamawy i Gaspard Ulliel. Producentami wykonawczymi projektu są Jeremy Slater i Kevin Feige. Za reżyserię odpowiadają Justin Benson, Mohamed Diab oaz Aaron Moorhead.

Moon Knight - premiera serialu na Disney+ 30 marca.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.