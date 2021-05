Moon Knight - serial MCU jest już kręcony. Pierwsze szczegóły z planu

Źródło: Marvel

Moon Knight jest już kręcony w Budapeszcie na Węgrzech. Według informacji od osoby z tego kraju, która przyglądała się pracy ekipy Marvela, prace są prowadzone w muzeum od kilku dni.

Comicbook.com zwraca uwagę ma to, że miejsce zdjęć idealnie pasuje do postaci Moon Knighta. Tłumaczą, że egipska mitologia miała duże znaczenie w tworzeniu całe otoczki fabularnej związanej z superbohaterem. Do tego z uwagi na kręcenie zdjęć przez kilka dni, jest to jawna sugestia, że wydarzenia w muzeum mogą być bardzo ważne w tej historii.

Przypomnijmy, że ekipa filmowa pojawia się w pierwszej połowie kwietnia 2021 roku w Budapeszcie. Wówczas trwały już przygotowania do rozpoczęcia prac na planie, a pod koniec miesiąca zauważono w mieście Oscara Isaaca grającego tytułową rolę oraz Ethana Hawke'a wcielającego się w główny czarny charakter.

Historia Moon Knighta w komiksach była chwalona z mroczniejsze i poważniejsze podejście do historii. Na obecną chwilę nie wiemy, jak serial ma prezentować się pod tym względem, bo twórcy jeszcze nie wypowiedzieli się o takich szczegółach.