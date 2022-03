Morbius - Jared Leto o multiwersum i z kim ze świata Avengers chciałby zrobić crossover

fot. Sony Pictures Entertainment

Morbius to film superbohaterski, który jest oparty na komiksach Marvela. Opowiada historię Michaela Morbiusa - naukowca, który cierpi na rzadką chorobę krwi. Mężczyzna staje się ofiarą własnych badań i przeistacza się w istotę przypominającą wampira. W tytułowej roli występuje Jared Leto.

Obecnie trwa kampania promocyjna filmu, w której aktywnie bierze udział odtwórca głównej roli. W wywiadzie dla Jake's Takes Jared Leto zdradził, co może się wydarzyć jeśli (lub kiedy) Morbius spotka Pajączka Toma Hollanda w uniwersum Spider-Mana i jaka byłaby jego reakcja.

Nie wiem. To może wyglądać jak smaczny smakołyk lub może stanowić zagrożenie. To zależy. W tych okolicznościach mógłby to być — nigdy nie wiadomo — przyjaciel. Byłoby fajnie zmierzyć się bezpośrednio z niektórymi z tych niesamowitych postaci, które ci znakomici aktorzy ożywili. Nigdy nie wiadomo, co nas czeka.

W krótkiej zapowiedzi filmu, która pojawiła się na oficjalnym kanale na youtube od Sony Pictures Entertainment, aktor zdradził, że Morbius jest częścią większego wszechświata.

Morbius jest i zawsze był wyjątkową postacią w świecie Marvela. Wokół tej postaci jest wiele tajemnic; to nie jest postać, o której nakręcono wcześniej film. Jest cały świat do odkrycia. W filmowej wersji, Morbius jest częścią znacznie większego wszechświata. Multiwersum jest oficjalnie otwarte i jest dużo różnego rodzaju okazji, żeby złoczyńcy mogli się ze sobą spotkać.

Morbius - Jared Leto o multiwersum w filmie

Choć Morbius należy do Sony to istnieje możliwość, że podobnie jak Spider-Man stanie się częścią MCU. Leto w rozmowie ze Screen Rant zdradził, z którymi postaciami Marvela chciałby zrobić crossover.

Oprócz Roberta Downeya Jr, Iron Mana, jest też wiele innych osób, z którymi byłoby to fantastyczne. Ale oczywiście z Venomem miałoby to dużo sensu. Byłoby dużo zabawy.

Oprócz Jareda Leto w obsadzie filmu są również Matt Smith, Adria Arjona, Al Madrigal, Tyrese Gibson i Jared Harris.

Morbius - premiera w polskich kinach odbędzie się 1 kwietnia 2022 roku.

Morbius

