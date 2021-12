Morbius - znamy kategorię wiekową i czas trwania filmu. Intensywne sceny walki i mocny język

fot. Sony

Morbius to nadchodzący film od Sony Pictures, oparty na komiksach Marvela. Tytułowa postać jest nie tylko morderczym wampirem, ale i znanym wrogiem Spider-Mana. Wcieli się w niego Jared Leto, który zdradził, że bohater będzie częścią większego uniwersum i zasugerował połączenie ze światami alternatywnymi. Powiedział też, że będziemy mieli do czynienia z dość złożoną jednostką. Wiemy już, jaki będzie czas trwania filmu. Sieć kin Cinemark ujawniła też kategorią wiekową widowiska.

Morbius - długość seansu i kategoria wiekowa

Jak długi będzie Morbius? Według Cinemark film będzie trwał 1 godzinę i 48 minut. Czyli dłużej niż tegoroczny Venom: Carnage (1 godzina i 37 minut), ale krócej niż Spider-Man: Bez drogi do domu (2 godziny i 28 minut).

Widowisko będzie mieć kategorię wiekową PG-13 za intensywne sekwencje przemocy, kilka przerażających obrazów i mocny język.

Morbius - zdjęcia do filmu

Morbius

Morbius - fabuła i data premiery

Morbius opowiada o bohaterze, który cierpi na rzadką chorobę krwi i jest bardzo utalentowanym człowiekiem. Gdy był młodszy, fascynowała go nauka i medycyna, więc poświęcił życie, by znaleźć lek na swoją przypadłość. W drodze do osiągnięcia celu sytuacja jednak bardzo się komplikuje i wygląda na to, że jego wielki przełom może okazać się czymś gorszym niż zdiagnozowana choroba.

W obsadzie są między innymi Jared leto, Matt Smith, Adria Arjona, Al Madrigal, Tyrese Gibson i Jared Harris.

Morbius - premiera w polskich kinach odbędzie się 28 stycznia 2022 roku.