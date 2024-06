Mortal Kombat 1 z kolejnym gościnnym występem? Słynna postać z horrorów może trafić do gry

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały promocyjne

Po wydaniu dodatku z postacią Homelandera i towarzyszącej mu łatki do Mortal Kombat 1, dataminer interloko wyodrębnił dźwięki z zapowiedzi Mileeny i znalazł w nich dwa razy wymienione imię Ghostface'a. To może sugerować, że ten czarny charakter może niebawem dołączyć do wojowników dostępnych w produkcji.

Twórcy z NetherRealm Studios jeszcze nie odnieśli się do tych przecieków, ale nie jest to specjalnym zaskoczeniem. Jak na razie nadal pozostała jeszcze jedna postać do dodania w ramach pierwszego pakietu DLC.

https://x.com/interloko/status/1798329552449757643

Warto również przypomnieć, że we wrześniu 2023 roku Ed Boon opublikował grafikę pokazującą wielu znanych złoczyńców horrorów, w tym Freddy'ego Kruegera, Jasona Voorheesa i Leatherface'a, co może mieć związek z planami dalszego rozwoju MK1.

https://twitter.com/noobde/status/1707508202638602342