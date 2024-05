Homelander masakruje Liu Kanga w nowym zwiastunie Mortal Kombat 1! Zobaczcie wideo

fot. WBIE

O tym, że Homelander pojawi się w grze Mortal Kombat 1 jako jedna z grywalnych postaci wiedzieliśmy od dłuższego czasu, ale dopiero teraz firmy NetherRealm Studios i Warner Bros. zdecydowały się opublikować w sieci dłuższy zwiastun, w którym dostajemy możliwość przyjrzenia się ruchom tego wojownika. W materiale staje on do walki między innymi z Liu Kangiem i Sub-Zero i przerabia ich na krwawą miazgę. Oczywiście nie mogło zabraknąć również kreatywnego fatality, które nawiązuje do słynnej sceny z serialu The Boys. Zobaczcie zresztą sami.

Mortal Kombat 1 - zwiastun Homelandera

Homelander w Mortal Kombat 1 pojawi się już 4 czerwca i w pierwszej kolejności dostępny będzie dla osób, które kupiły edycję Ultimate lub zestaw Kombat Pack. Na czerwiec zaplanowano również debiut Ferry, kolejnego wojownika Kameo, który również pojawił się w powyższym materiale.

MK1 dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X|S i Nintendo Switch.

