Mortal Kombat 2 - zwiastun filmu pobije rekord Deadpool & Wolverine? Tak uważa jego producent

materiały prasowe

Pod koniec stycznia zakończyły się prace na planie Mortal Kombat 2, więc za jakiś czas powinniśmy się spodziewać zwiastuna nowego filmu na podstawie słynnej serii gier. Co ciekawe producent Todd Garner uważa, że będzie on mieć wyższą oglądalność niż rekordowy trailer Deadpool & Wolverine.

Zwiastun trzeciej części Deadpoola odtworzono aż 365 mln razy w ciągu 24 godzin. To wynik lepszy o niecałe 10 mln wyświetleń w porównaniu do zwiastuna Spider-Mana: Bez drogi do domu, do którego należał poprzedni rekord. W najnowszym wpisie w serwisie X Garner skomentował post IGN, w którym znalazła się informacje o tym wysokim wyniku oglądalności. Producent napisał, że ten rekord "Na razie" należy Deadpool & Wolverine, sugerując, że zwiastun Mortal Kombat 2 uzyska więcej odtworzeń.

https://twitter.com/Todd_Garner/status/1757531867132371338

Przypomnijmy, że zwiastun do pierwszej części Mortal Kombat pobił rekord oglądalności dla filmu o kategorii R.

Mortal Kombat 2 - obsada

Do swoich ról powrócili Lewis Tan (Cole Young), Jessica McNamee (Sonya Blade), Mehcad Brooks (Jax Briggs), Tadanobu Asano (Raiden), Ludi Lin (Liu Kang), Joe Taslim (Bi-Han), Hiroyuki Sanada (Scorpion), Chin Han (Shang Tsung), Max Huang (Kung Lao) i Josh Lawson (Kano). W Johnny'ego Cage'a wcielił się Karl Urban. Ponownie za kamerą stanął Simon McQuoid, a scenariusz tym razem napisał Jeremy Slater (Moon Knight).

Mortal Kombat 2 - data premiery nie została jeszcze ogłoszona.