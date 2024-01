Mortal Kombat 2 - Karl Urban podzielił się zdjęciem z planu z okazji zakończenia prac nad filmem

fot. materiały prasowe

Mortal Kombat 2 jest kontynuacją filmu z 2021 roku. Ponownie za kamerą stanął Simon McQuoid, a scenariusz tym razem napisał Jeremy Slater (Moon Knight). Do swoich ról powrócili Lewis Tan (Cole Young), Jessica McNamee (Sonya Blade), Mehcad Brooks (Jax Briggs), Tadanobu Asano (Raiden), Ludi Lin (Liu Kang), Joe Taslim (Bi-Han), Hiroyuki Sanada (Scorpion), Chin Han (Shang Tsung), Max Huang (Kung Lao) i Josh Lawson (Kano). Fabuła Mortal Kombat 2 jest trzymana w tajemnicy.

Zdjęcia do filmu, które rozpoczęły się w czerwcu, a następnie zostały przerwane w lipcu ze względu na strajk aktorów, zostały wznowione w listopadzie 2023 roku. Kilka dni temu ogłoszono, że prace nad filmem już się zakończyły. Aktorzy zaczęli dzielić się w mediach społecznościowych fotografiami z imprezy z tej okazji. Nie było tam Karla Urbana, który dołączył do obsady w drugiej części. Ale mimo to aktor również podzielił się informacją o zakończeniu prac, umieszczając zdjęcie z planu prawdopodobnie przy wejściu do swojej przyczepy z napisem "MK2 Johnny Cage". Nie jest w kostiumie ani charakterystycznych okularach przeciwsłonecznych, ale fryzura nawiązuje do jego postaci znanej z gry wideo. W poście podziękował ekipie filmowej, obsadzie i fenomenalnemu zespołowi kaskaderów.

Bez dwóch zdań to najbardziej napakowana akcją zabawa, jaką kiedykolwiek miałem przy filmie! Nie mogę się doczekać, aż wszyscy to zobaczycie. Specjalne podziękowania dla wszystkich, którzy sprawili, że ten czas tutaj, w Gold Coast w Australii, był taki przyjemny.

W obsadzie oprócz wyżej wymienionych aktorów znaleźli się też Martyn Ford (Shao Kahn), Max Huang (Kung Lao), Tati Gabrielle (Jade), Adeline Rudolph (Kitana), CJ Bloomfield (Baraka), Ana Thu Nguyen (Sindel) i Desmond Chiam (król Jerrod).

Mortal Kombat 2 - data premiery nie została jeszcze ogłoszona.