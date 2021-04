Mortal Kombat - dobre otwarcie w kinach. Duży sukces w HBO MAX!

fot. materiały prasowe

Mortal Kombat miał premierę w amerykańskich kinach i w VOD dnia 23 kwietnia 2021 roku. Jest to więc dystrybucja hybrydowa, ale pomimo tego produkcja osiągnęła lepszy wynik na dużym ekranie niż prognozowano. W weekend w USA zebrano 23,3 mln dolarów. Co ciekawe Mortal Kombat z 1995 roku na otwarciu osiągnął 23,2 mln dolarów. Nowa wersja natomiast na świecie zebrała w weekend 6,3 mln dolarów z 36 krajów, ale wciąż największe i najbardziej lukratywne rynki są albo zamknięte, albo jak w przypadku Chin premiera jeszcze się nie dobyła. Ze świata ma razem 27,6 mln dolarów. Sumując, na koncie 50,9 mln dolarów. W sieci było dużo sprzecznych informacji o budżecie tej produkcji, ale według Deadline na samą realizację po odjęciu podatków wydano 55 mln dolarów, więc sukces to kwestia czasu i jest raczej pewny.

W USA zaskoczył japoński Demon Slayer, który walczył łeb w łeb z Mortal Kombat o pierwsze miejsce w box office. Fenomen kina anime poza USA zebrał już 388,1 mln dolarów, więc w sumie nic dziwnego, że takie samo zainteresowanie jest w Stanach Zjednoczonych, w których osiągnął 21,1 mln dolarów wpływów.

Według deadline promocja Mortal Kombat przyniosła lepszy efekt niż oczekiwano. Za przykład podają sytuację z dnia, w którym w sieci opublikowano pierwszej siedem minut filmu. To sprawiło, że sprzedaż biletów do kin wzrosła trzykrotnie.

Natomiast Godzilla kontra Kong nadal zbiera miliony. Obecnie na koncie zarejestrowano już 406,6 mln dolarów.

Mortal Kombat

Mortal Kombat w HBO MAX

Według firmy statystycznej Samba TV, która jako jedyna do tej pory oferowała wyniki oglądalności z HBO MAX, Mortal Kombat jest nowym rekordzistą. W weekend film obejrzano w 3,8 mln gospodarstw domowych na terenie USA. Oznacza to, że w trzy dni produkcja oparta na grze miała większe zainteresowanie niż Godzilla kontra Kong w pierwsze pięć dni wyświetlania. Wówczas superprodukcja o potworach osiągnęła wyniki 3,6 mln gospodarstw domowych. Wyniki Samba TV pochodzą tylko z gospodarstw oglądających na telewizorach Smart, więc w 100% mogą nie oddawać rzeczywistości.

Deadline słyszy, że w ogólnym rozrachunku, czyli nie tylko w Smart TV, Mortal Kombat ma gigantyczne liczby, ale nie pokonali Godzilli kontra Konga. Ta popularność więc będzie się wahać pomiędzy pierwszym, a drugim miejscem zestawienia. Pełnych danych nie uświadczymy, bo HBO Max ich nie publikuje. Nikt tego nie porównuje do filmu Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera, która nie była aż tak wielkim sukcesem na platformie, jak fani by oczekiwali i pisali w mediach społecznościowych. Lepszą oglądalność miały jeszcze Wonder Woman 1984 oraz oscarowy Judas and the Black Messiah. Mogliśmy poznać te dane w publikacji prestiżowego Variety, który miał inne źródła, niż Samba TV. Dobre wyniki w platformie osiągnięto pomimo hybrydowej emisji w kinach.