Morze Drzazg: seria fantasy Joe Abercrombiego doczeka się wznowienia

Rebis

Joe Abercrombie znany jest przede wszystkim dzięki powieściom osadzonym w świecie Pierwszego Prawa. Pierwsza trylogia spotkała się z dużym uznaniem fanów, więc nic dziwnego, że po pewnym czasie autor dopisał trzy niezależne powieści w tym świecie, a stosunkowo niedawno ukazała się nowa trylogia, której akcja toczy się kilkadziesiąt lat po wydarzeniach z pierwszych książek.

Cechą, która wyróżnia twórczość Abercrombiego, są wyraziste postacie i zaskakujące, często dość nieprzyjemne, wydarzenia, które stają się ich udziałem. Autor potrafi przewrotnie wykorzystywać gatunkowe toposy, dzięki czemu wielokrotnie udaje mu się zaskakiwać czytelników.

Podobne zalety można dostrzec w jego innej serii - trylogii Morze Drzazg. W założeniach jest to cykl przeznaczony dla młodszych czytelników, ale wynika to głównie z nieco prostszej konstrukcji fabuły i nie należy przykładać do tej serii tej samej miary, co do większości powieści young adult wydawanych w Polsce.

Dom Wydawniczy Rebis poinformował, że na lato planuje wznowienie całego Morza Drzazg. Pierwszy tom - Pół króla - ma się ukazać już za tydzień, czyli 27 czerwca. Kolejne tomy są zaplanowane na 25 lipca (Pół świata) oraz 29 sierpnia (Pół wojny).

Źródło: Rebis

Pół króla - opis książki

Joe Abercrombie, doskonale znany miłośnikom fantasy jako autor cyklu „Pierwsze prawo”, postanowił stworzyć nową, rewelacyjną trylogię – „Morze Drzazg”.

Książę Yarvi poprzysiągł zemstę zabójcom ojca. Chce odzyskać czarny tron.

Najpierw jednak jako sprzedany w niewolę galernik musi stawić czoło okrucieństwu i srogiemu morzu. I to mając tylko jedną sprawną rękę!

Oszukany stanie się oszustem.

W oczach świata jest słaby. Nie utrzyma tarczy ani nie chwyci za topór, dlatego musi z umysłu uczynić zabójczą broń.

Zdradzony sam zostanie zdrajcą.

W osobliwej kompanii wyrzutków znajduje wsparcie, na jakie nie mógłby liczyć wśród szlachetnie urodzonych.

Czy ten, który padł ofiarą uzurpatora, sam się nim stanie?

Yarvi ma u boku lojalnych przyjaciół, lecz zawiła ścieżka, którą kroczy, może się zakończyć tym, czym się rozpoczęła – niespodziewanym zwrotem, zasadzką i śmiercią króla.