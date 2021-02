Nowe budżetowce od Motoroli wchodzą do gry

Źródło: Motorola

Na rynku nie brakuje telefonów wyposażonych w najmocniejsze, najwydajniejsze podzespoły na rynku. I choć to one kształtują wygląd branży, do szerokiego grona odbiorców trafiają te tańsze, znacznie przystępniejsze urządzenia. Takie jak nowe Motorole, które chcą skusić nas wydajnymi bateriami oraz rozbudowanymi układami optycznymi.

Motorolę moto g30 oraz moto g10 wyposażono w poczwórny główny układ optyczny, w skład którego wchodzą obiektywy główny, szerokokątny, macro oraz czujnik pomiaru głębi ułatwiający uzyskanie efektu bokeh. Aparaty w obu telefonach różnią się rozdzielczością, ten główny z moto g30 fotografuje przy 64 GB, a w moto g10 przy 48 GB, ale oba powstały w tym samym celu. Takie combo stało się standardem wśród dobrze wyposażonych telefonów fotograficznych i ma pozwolić zrobić dobre zdjęcia w każdych warunkach.

Telefony napędzane są przez budżetowe procesory Qualcomma, które nie mogą stawać w szranki z topowymi układami ze znacznie droższej konkurencji. Jednak to nie one mają stanowić największy atut tych sprzętów. Zarówno moto g30 jak i moto g10 mogą pochwalić się bardzo pojemną baterią 5000 mAh, która pozwoli przez wiele godzin korzystać z telefonów bez konieczności podpinania ich do prądu. To czyni je ciekawym wyborem dla miłośników binge-watchingu, gdyż pozwolą przez kilka godzin oglądać filmy i seriale na platformach VoD. Według producenta w pełni naładowana bateria przy standardowym użytkowaniu przepracuje nawet do dwóch dni bez przerwy.

Model moto g30 wyposażono w 6,5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości HD+ odświeżany częstotliwością 90 Hz, procesor Qualcomm Snapdragon 662, 6 GB pamięci RAM oraz 128 GB na przechowywanie danych, za taką konfigurację zapłacimy 899 zł. Tańszy moto g10 korzysta z takiego samego wyświetlacza, ale wyposażono go w procesor Qualcomm Snapdragon 460, 4 GB pamięci RAM oraz 64 GB na przechowywanie danych. Motorolę moto g10 kupimy za 699 zł, a oba urządzenia trafią do dystrybucji jeszcze w lutym 2021 roku.