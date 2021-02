Netflix - binge-watching tych seriali zabiera najwięcej czasu. A teraz popatrzcie na porównania...

Netflix

Netflix bez dwóch zdań odcisnął i w dalszym ciągu odciska trwałe piętno na otaczającej nas rzeczywistości ze zmienianiem naszych zachowań podczas oglądania na czele. To właśnie dzięki platformie do kulturowego krwiobiegu na dobre weszło określenie binge-watching, odnoszące się do oglądania konkretnej produkcji bez przerwy. Dzięki witrynie broadbanddeals.com wiemy już, które z najpopularniejszych w zeszłym roku seriali oryginalnych Netfliksa są najbardziej angażujące i ile konkretnie zabierają nam czasu.

Autorzy badania najpierw posiłkowali się przygotowanym przez serwisy TV Time i Reelgood rankingiem pokazującym najchętniej oglądane produkcje oryginalne platformy w 2020 roku w USA. Po zsumowaniu czasu trwania wszystkich odcinków poszczególnych seriali, twórcy zestawienia porównywali je ze średnim czasem, który trzeba poświęcić na prozaiczne czynności. I tak całościowy seans serii Gambit królowej trwa mniej więcej tyle, co... rozegranie 13 partii szachów w sieci.

Tego typu porównań znajdziecie poniżej nawet więcej. Spójrzcie sami:

Netflix - najpopularniejsze seriale; ile trwa ich binge-watching?

26. Siły Kosmiczne; 5 godzin i 24 minuty; mniej więcej tyle czasu potrzeba na kurs online o tworzeniu się i ewolucji gwiazd oraz formowaniu planet