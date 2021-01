Samsung zamieni stare smartfony w elementy inteligentnego domu [CES 2021]

Źródło: Samsung

Stworzenie w pełni funkcjonalnego systemu inteligentnego domu wymaga wyposażenia się w szereg urządzeń monitorujących to, co dzieje się w naszym otoczeniu. Inżynierowie Samsunga postanowili ułatwić ten proces i zamienić w czujniki nieużywane gadżety z linii Galaxy. Inicjatywa jest elementem programu Galaxy Upcycling at home, który zakłada zredukowanie liczby elektrośmieci trafiających na wysypiska poprzez ponowne wykorzystanie starych urządzeń elektrycznych.

Korporacja ujawniła ten innowacyjny program w trakcie prezentacji nowości produktowych na wirtualnych targach CES 2021. Samsung planuje wypuścić w tym roku specjalną aktualizację oprogramowania umożliwiającą zmianę przeznaczenia urządzeń z serii Galaxy. Po jej wgraniu będziemy mogli zadecydować, w jakiej roli wykorzystamy leciwy sprzęt w ramach domowej sieci IoT.

Podczas konferencji Samsung zarysował dwa przykłady wykorzystania Galaxy Upcycling at home. Firma sugeruje, że nasz telefon może sprawdzić się np. jako elektroniczna niania bądź czujnik oświetlenia, który automatycznie aktywuje lampki po zmierzchu. Dzięki temu nasze zwierzęta nie będą siedziały same w ciemności, kiedy nie zdążymy wrócić do domu przed zmierzchem.

Pomysł Samsunga ma jedną niepodważalną zaletę: nie wymaga inwestowania w niezależny system inteligentnego domu. Wykorzystuje sprzęt, który mamy pod ręką. Wystarczy, że zainstalujemy na nim nowe oprogramowanie i sparujemy z domową siecią Wi-Fi, aby sprawdził się w roli w pełni funkcjonalnego czujnika IoT.

Oczywiście to nie Samsung wpadł na pomysł ponownego wykorzystania starych urządzeń mobilnych w ramach inteligentnego domu. Na rynku od dawna funkcjonują aplikacje tego typu. Program koreańskiej korporacji ma jednak charakter proekologiczny i zaprojektowano go w taki sposób, aby z potencjału nieużywanych sprzętów mogły skorzystać nie tylko osoby obyte z nową technologią, lecz także smartfonowi laicy. Jeśli aktualizacji doczekają się wiekowe urządzenia, które już dawno utraciły wsparcie technologiczne producenta, Galaxy Upcycling at home może okazać się sporym sukcesem. Zwłaszcza jeśli proces zmiany przeznaczenia smartfonów i tabletów będzie przebiegał bezproblemowo.