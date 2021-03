Motorola moto g100 debiutuje z platformą Ready For

Portfolio smartfonów Motoroli wzbogaciło się właśnie o model moto g100 napędzany topowym procesorem Qualcomm Snapdragon 870 i 8 GB pamięci RAM. Wydajne podzespoły mają być gwarancją, że nowy członek rodziny moto g poradzi sobie z najbardziej wymagającymi zadaniami, zarówno z zakresu gamingu, jak i wielozadaniowości. Przydatne mogą okazać się także moduły 5G oraz Wi-Fi, dzięki którym moto g100 zapewni szybkie i stabilne przesyłanie danych. Z kolei pojemna bateria 5000 mAh pozwoli mu przepracować do 40 godzin bez ładowania.

Przy projektowaniu tego 6,7-calowca wzięto również pod uwagę potrzeby miłośników filmów. Sprzęt dysponuje wyświetlaczem o kinowych proporcjach 21:9 odświeżanym z częstotliwością 90 Hz, który jest kompatybilny z technologią HDR10. To wszystko ma podbić nasz komfort korzystania z platform VoD oraz gier mobilnych, upłynniając obraz i wyświetlając żywe kolory. Ponadto z myślą o zastosowaniach gamignowych zaimplementowano tu szereg rozwiązać z zakresu Moto Gametime Motoroli, które optymalizują działanie aplikacji w taki sposób, aby te w pełni wykorzystały potencjał obliczeniowy procesora z linii Snapdragon 800.

Motorola moto g100

Jak przystało na smartfon z górnej półki cenowej, w moto g100 nie mogło zabraknąć także rozbudowanego układu optycznego. Do dyspozycji otrzymujemy poczwórny aparat z główną matrycą o rozdzielczości 64 MP, ultraszerokokątną 16 MP, czujnikiem głębi 2 MP oraz czujnikiem ToF 3D. Ten ostatni jest wykorzystywany m.in. do śledzenia ruchomych elementów w kadrze czy mapowania trójwymiarowej przestrzeni. Z przodu znajdziemy zaś 16-megapikselowy aparat główny oraz aparat szerokokątny o rozdzielczości 8 MP. Wśród fotograficznych funkcji programowych warto wspomnieć m.in. o technologii Dual Capture pozwalającej rejestrować filmy zarówno przednią i tylną kamerą jednocześnie, jak i technologii Audio Zoom umożliwiającej precyzyjne rejestrowanie dźwięków z kadrowanej przestrzeni.

Jednak najciekawiej prezentuje się platforma Ready For debiutująca w parze z moto g100, która przypomina technologię DeX od Samsunga. Dzięki niej po wpięciu smartfona w stację dokującą będziemy mogli wyświetlić na monitorze interfejs przypominający klasyczny pecetowy system operacyjny. Pozwoli to wykorzystać moto g100 w roli przenośnego komputera bądź androidowej konsoli do grania w Fortnite'a czy Call of Duty: Mobile. Wystarczy tylko sparować z Ready For myszkę, klawiaturę i kontroler, aby wykorzystać smartfon w nowej roli.

Motorola Ready For

Motorola moto g100 trafiła do dystrybucji 25 marca w rekomendowanej cenie 2499 zł.