Motorola razr 40 ultra: wyjątkowy smartfon z klapką i największym zewnętrznym wyświetlaczem

fot. Motorola

Rodzina motorola razr 2023 powiększyła się niedawno o dwa nowa urządzenia, które łącząc styl z topową specyfikacją zapewniają niezapomniane wrażenia podczas użytkowania. Zostały starannie opracowane, aby zaspokoić potrzeby konsumentów poszukujących z jednej strony uniwersalnego i nowoczesnego smartfona, a z drugiej, urządzenia dającego możliwość ekspresji swojego indywidualnego stylu.

fot. Motorola

motorola razr 40 ultra: największy, najbardziej interaktywny wyświetlacz zewnętrzny

Na czele rodziny stoi motorola razr 40 ultra, z nowoczesną, wyjątkowo kompaktową konstrukcją. Po zamknięciu staje się najcieńszym z dostępnych dziś na rynku smartfonów z klapką. Sercem razr 40 ultra jest procesor Snapdragon® 8+ Gen 1. Model ten posiada również wydajną baterię 3800 mAh oraz największy zewnętrzny wyświetlacz (aż 3,6”) spośród wszystkich smartfonów z klapką.

Dzięki technologii Flex View, która oferuje nowe sposoby interakcji, przechwytywania oraz tworzenia treści, użytkownicy mogą skonfigurować razr 40 ultra według własnych potrzeb. Smartfon można tak skonfigurować, aby łatwo przeglądać przepisy kulinarne podczas gotowania, śledzić trenera podczas ćwiczeń online lub prowadzić rozmowę wideo ze znajomymi. Motorola razr 40 ultra dzięki swojej budowie może zostać ustawiona jak statyw i robić wspaniałe zdjęcia oraz nagrywać filmy, bez użycia rąk. Posiada wysokiej klasy aparaty, funkcje śledzenia twarzy przez AI oraz podglądu na swoim dużym, zewnętrznym wyświetlaczu. W tym trybie użytkownik smartfona może samodzielnie kadrować ujęcia i uchwycić idealną pozę za pomocą przechwytywania gestów oraz automatycznego rozpoznawania uśmiechu . Motorola wprowadziła również funkcję korzystania ze smartfonu jak z fotobudki. W dowolnym miejscu, dzięki Flex View, osoby w kadrze mogą zaprezentować różne pozy na czterech idealnie zgranych w czasie zdjęciach. Wszystko to uruchamiane jest prostym gestem otwartej dłoni.

fot. Motorola

Oprócz wprowadzenia nowych możliwości tworzenia treści, Motorola udoskonaliła również to, co można robić korzystając z zewnętrznego wyświetlacza. Nawet gdy razr 40 ultra jest złożony jego użytkownik może więcej - odpowie na wiadomości, uzyska wskazówki i będzie na bieżąco dzięki unikalnym funkcjom. Są wśród nich m.in.:

Panele: konfigurowalne panele pozwalają nadać priorytet temu, co najważniejsze. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby łatwo uzyskać dostęp do gier, Google News, pogody, kontaktów lub Spotify. Możesz przeglądać powiadomienia jednym rzutem oka. Ponadto panel aplikacji zapewnia dostęp do niemal każdej aplikacji, takiej jak Mapy Google lub Portfel Google - bezpośrednio z zewnętrznego wyświetlacza;

Personalizacja: można wybierać spośród zestawu kolorowych wzorów ruchomych tapet i szeregu stylów zegara Moto. Panele na ekranie głównym można również przeciągać i upuszczać, aby dopasować je do własnych potrzeb;

Gry: wybieraj spośród wielu wciągających gier od Motorola i GameSnacks. Doskonale działają one na zewnętrznym wyświetlaczu! Zwiedzaj tajemnicze krainy w Golf Adventures, pomóż kociemu przyjacielowi uciec na wolność w Tiger Run lub baw się dobrze grając w Marble Mayhem;

Specjalny panel Spotify: jeśli używasz Spotify, możesz sterować odtwarzaniem muzyki z zewnętrznego wyświetlacza urządzenia. Bez rozkładania smartfona możesz kliknąć, aby kontynuować słuchanie od miejsca, w którym zostało przerwane lub rozpocząć odtwarzanie czegoś zupełnie nowego. Możesz również w każdej chwili przełączyć się na nową, spersonalizowaną rekomendację.

W motorola razr 40 ultra można cieszyć się tymi wszystkimi funkcjami na zewnętrznym wyświetlaczu pOLED o przekątnej 3,6” odświeżanym z częstotliwością do 144 Hz, dzięki któremu przewijanie stron internetowych jest wyjątkowo płynne. Użytkownik może również otworzyć swoje urządzenie w trybie Flex View, aby oglądać ulubione treści w najwyższej rozdzielczości w swojej klasie i doświadczyć miliarda odcieni niezwykle realistycznych kolorów.

fot. Motorola

Wszechstronne aparaty. Idealne do tworzenia treści

Smartfon motorola razr 40 ultra został zbudowany z myślą o twórcach treści i jest wyposażony w potężny, 12 MP moduł aparatu głównego z funkcją Instant Dual Pixel PDAF, która zapewnia szybsze i dokładniejsze działanie bez względu na warunki oświetleniowe. Dzięki przysłonie f/1.5, która wpuszcza więcej światła, można robić zdjęcia z pięknym, miękkim tłem. Mechanizm optycznej stabilizacji obrazu (OIS) eliminuje niepożądane drgania dłoni, dzięki czemu zdjęcia są zawsze krystalicznie czyste. Dopełnieniem głównego aparatu jest obiektyw 13 MP (ultraszerokokątny + Macro Vision), który pozwala na robienie zdjęć mieszczących w kadrze 3 razy więcej niż standardowy obiektyw. Obiektyw 13 MP obsługuje również tryb makro.

Dzięki zewnętrznemu wyświetlaczowi motorola razr 40 ultra pozwala na robienie selfie głównym aparatem z podglądem treści. Można również rozłożyć smartfon i do selfie lub wideorozmów wykorzystać mieszczący się w górnej części ekranu aparat 32 MP.

fot. Motorola

Nowy projekt ikonicznej klapki

Wprowadzając razr 40 ultra, Motorola oferuje konsumentom odrobinę nostalgii czerpiąc inspirację z legendarnego modelu RAZR V3. Aby zapewnić nowoczesną, nieskończenie elastyczną konstrukcję, razr 40 ultra składa się całkowicie. Jego górna i dolna krawędź idealnie do siebie przylegają, zapewniając elegancki wygląd i wysoki poziom komfortu. Po rozłożeniu smartfona użytkownik ma do swojej dyspozycji pełnowymiarowy wyświetlacz pOLED o przekątnej 6,9” i rozdzielczości FHD+. Jego maksymalna częstotliwość odświeżania to aż 165 Hz, a jasność ekranu sięga 1400 nitów.

Motorola projektując razr 40 ultra wprowadziła nowy, zaprojektowany specjalnie dla niego zawias w kształcie łezki. Rozwiązanie to jest dwuosiowe, co minimalizuje jego rozmiar i sprawia, że smartfon w porównaniu do konkurencyjnych urządzeń, po zamknięciu jest najcieńszym tego typu urządzeniem na rynku. Nowy zawias w połączeniu z ultracienkim szkłem sprawia, że po rozłożeniu wyświetlacz jest jednolity i gładki.

Kultowy design modelu razr 40 ultra to połączenie szklanej ramki ekranu zewnętrznego z matowym wykończeniem tylnej części urządzenia – dostępne jest ono w wersjach kolorystycznych: czarny (Infinite Black) oraz morski (Glacier Blue). W odważnej edycji sygnowanej kolorem roku 2023 Pantone® - Viva Magenta , obudowa wykorzystuje niezwykle przyjemną w dotyku i funkcjonalną skórę wegańską. Kolor Viva Magenta dostępny jest wyłącznie w smartfonach Motorola. Sprawia on, że razr powraca do swoich korzeni w nowoczesnym stylu – jest intensywny i energetyzujący.

fot. Motorola

Ulepszony dźwięk i wysoka wydajność

Motorola razr 40 ultra oferuje ulepszone wrażenia dźwiękowe dzięki Dolby Atmos®. Za sprawą Dolby Atmos można się cieszyć bogatszym, wielowymiarowym dźwiękiem, który wydobywa więcej głębi, wyrazistości i szczegółów z każdej formy rozrywki. Wszystko to jest możliwe dzięki korzystaniu z głośników stereo w smartfonie lub słuchawek. Nowa technologia dźwięku przestrzennego Spatial Sound by Moto sprawia, że dźwięk jest jeszcze bardziej wciągający i wypełnia przestrzeń wokół użytkownika, niezależnie od tego, czy słucha on muzyki, czy streamuje swój ulubiony program.

Oprócz potężnego dźwięku, razr 40 ultra jest wyposażony w wydajny procesor Snapdragon 8+ Gen 1, który napędza wszystkie unikalne funkcje smartfonu. Zapewnia wysoka wydajność i znakomite możliwości przetwarzania zdjęć, pozwala na wykorzystanie zaawansowanej sztucznej inteligencji (AI) raz na korzystanie z łączności 5G. Smartfon w Polsce dostępny jest w wariancie 8/256 GB (pamięci LPDDR5 oraz UFS 3.1). Motorola zastosowała również baterię 3800 mAh o dłuższej żywotności oraz większej pojemności niż w poprzedniej generacji. Bateria w razr 40 ultra obsługuje ultraszybkie ładowanie TurboPower 30 W oraz ładowanie bezprzewodowe 5 W.

motorola razr 40 ultra

Motorola razr 40. Wszystko co niezbędne w smartfonie

Współczesny użytkownik dąży do równowagi, jeśli chodzi o korzystanie ze smartfonu, dlatego Motorola wprowadza również na rynek model razr 40. Został on zaprojektowany z myślą o osobach wyznaczających trendy i poszukujących nowości. Będzie idealnym wyborem zarówno dla tych, którzy lubią wyróżniać się w tłumie, ale także dla cyfrowych minimalistów – pragnących się odłączyć i odzyskać kontrolę nad swoim urządzeniem.

Motorola razr 40 ma niesamowicie gładki i żywy główny wyświetlacz w rozmiarze 6,9” (pOLED FHD+ z odświeżaniem do 144 Hz), zawias w kształcie łezki i kultową obudowę wzorowaną na razr 40 ultra. Najbardziej zauważalną różnicą w drugim modelu jest mniejszy wyświetlacz zewnętrzny OLED o przekątnej 1,5”, który jednak zachowuje wszystkie funkcje oczekiwane od składanego smartfona z wyższej półki. Sercem urządzenia jest procesor Snapdragon 7 Gen 1.

Nowy razr 40 ma wyrazisty i stylowy wygląd, łączący szkło Gorilla Glass z najwyższej jakości wegańską skórą. Jest wygodny do trzymania, przyjemny w dotyku i dostępny w modnych kolorach Pantone®: współczesnym odcieniu zieleni (Sage Green), mistycznym odcieniu fioletu (Summer Lilac) oraz klasycznej kremowej bieli (Vanilla Cream).

Motorola razr 40 wyposażona jest również w moduły aparatu o najwyższej rozdzielczości spośród wszystkich składanych urządzeń firmy Motorola. Główny aparat oferuje aż 64 MP z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) i wspierany jest przez obiektyw 13 MP (ultraszerokokątny + Macro Vision). Nad wewnętrznym ekranem umieszczony został aparat 32 MP, który umożliwia prowadzenie wysokiej jakości wideorozmów.

fot. Motorola

Wyjątkowe doświadczenie firmy Motorola w zakresie oprogramowania

Oba smartfony z rodziny razr działają pod kontrolą systemu Android 13 i są wyposażone w unikalne aplikacje oraz dodatki Motorola. Obsługują gesty, dają zaawansowane możliwości personalizacji oraz oferują szeroki zestaw zabezpieczeń, w tym: ThinkShield, Moto Secure oraz Moto KeySafe.

Motorola edge 40 w edycji Viva Magenta

Razem z nowymi smartfonami razr Motorola zaprezentowała również specjalną, stylową edycję modelu edge 40 w kolorze Viva Magenta. Urządzenie może pochwalić się zaawansowanymi rozwiązaniami, takimi jak zakrzywiony wyświetlacz, ochrona przed kurzem i wodą w standardzie IP68 oraz funkcjonalny aparat 50 MP. Smartfon obsługuje również szybkie ładowanie i ładowanie bezprzewodowe.

Motorola edge 40 w kolorze roku 2023 Pantone®, to idealne połączenie elegancji, wzornictwa i wydajności. Smartfon jest jednym z najsmuklejszych w swojej klasie (7,58 mm), ma wyjątkowo cienką aluminiową ramkę i plecki stylowo zakrzywione na brzegach, aby pasowały do ekranu.

fot. Motorola

Dostępność i ceny nowych smartfonów Motorola

Smartfon motorola razr 40 ultra (8/256 GB) można nabyć w przedsprzedaży, w rekomendowanej cenie detalicznej 5499 zł. Do Polski trafia w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej (Infinite Black), morskiej (Glacier Blue) oraz Viva Magenta - edycji sygnowanej kolorem roku 2023 Pantone®. Urządzenie można zamówić w sieciach sprzedaży RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt, X-KOM, Neonet oraz Komputronik i u operatorów sieci: Plus, Play, Orange i T-Mobile. W regularnej sprzedaży motorola razr 40 ultra zadebiutuje już 15 czerwca.

Zamawiając smartfon motorola razr 40 ultra w trwającej od 1 do 14 czerwca przedsprzedaży, konsument może wziąć udział w programie „Trade in. Trade up”. Program pozwala na oddanie innego smartfonu do recyklingu – firma Motorola wraz z partnerem akcji wycenią stare urządzenie i wypłacą biorącemu udział w promocji konsumentowi gwarantowane 1000 złotych + kwotę proponowanej wyceny. Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie Motorola.

Motorola razr 40 (8/256 GB) trafi do sprzedaży w trzech wersjach kolorystycznych: zielonej (Sage Green), fioletowej (Summer Lilac) oraz kremowej (Vanilla Cream), w rekomendowanej cenie detalicznej 3999 zł. Data rozpoczęcia sprzedaży w Polsce oraz dostępność zostanie ujawniona w późniejszym terminie.

Motorola edge 40 (8/256 GB) w edycji Viva Magenta (kolor roku 2023 Pantone®) będzie dostępna w Polsce, w rekomendowanej cenie detalicznej 2999 złotych. Smartfon pojawi się w największych sieciach sprzedaży detalicznej elektroniki użytkowej oraz u wybranych operatorów komórkowych.

fot. Motorola