Nowa motorola edge 40 pro: perfekcyjny design i doskonała wydajność

fot. Motorola

Design modelu edge 40 pro nawiązuje do najlepszych tradycji serii edge – symetryczna perfekcja zakrzywionych krawędzi zapewnia komfortowe korzystanie ze smartfona, a bezramkowy wyświetlacz sprzyja koncentracji na obrazie. Front urządzenia został pokryty powłoką zapobiegającą pozostawianiu odcisków palców, natomiast plecki chroni powłoka ograniczająca refleksy świetlne.

Motorola edge 40 pro nie tylko urzeka wyglądem, ale także znakomicie leży w dłoni. Wysoki poziom ochrony przed zarysowaniami, kontaktem z ostrymi przedmiotami w kieszeni oraz skutkami upadku gwarantuje szkło Corning® Gorilla® Glass Victus® zastosowane z obu stron smartfonu. Model edge 40 pro ma minimalistyczną aluminiową ramkę, która zabezpiecza boki urządzenia i płynnie przechodzi w ekran oraz tylną część obudowy.

fot. Motorola

Smartfonowi nie zaszkodzi przypadkowe zanurzenie w wodzie. Motorola edge 40 pro oferuje stopień ochrony IP68[1], co oznacza, że przez 30 minut wytrzyma zanurzenie w słodkiej wodzie na głębokość do 1,5 metra. Bezramkowy wyświetlacz pOLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości FHD+ ma częstotliwość odświeżania 165 Hz. Wyświetlany obraz jest zawsze płynny – zarówno podczas przewijania, grania, jak i przełączania pomiędzy aplikacjami.

Zalety motorola edge 40 pro nie zamykają się wyłącznie w zastosowanym wzornictwie. Smartfon pracuje pod kontrolą najnowszego SoC Qualcomm Snapdragon® 8 Gen 2. W stosunku do poprzedniej generacji oferuje on 35% wzrost mocy obliczeniowej procesora (CPU) oraz 25% skok wydajności układu graficznego (GPU). Wszystko to jest możliwe przy zachowaniu lepszej o 40% efektywności energetycznej. Dzięki nowej platformie mobilnej aplikacje działają płynniej, a bateria wystarcza na dłużej. Model edge 40 pro wykorzystuje również pamięć RAM LPDDR5X (12 GB) oraz najszybszy na rynku standard pamięci masowej UFS 4.0 (256 GB)[2].

fot. Motorola

Zachwycające zdjęcia z trzech aparatów o wysokiej rozdzielczości

Najnowszy model serii edge łączy w precyzyjny system aż trzy aparaty i pozwala na robienie spektakularnych zdjęć oraz nagrywania materiałów wideo w kinowej rozdzielczości (nawet do 8K lub 4K HDR10+).

Główna matryca 50 MP wyposażona została w optyczną stabilizację obrazu (OIS), redukującą skutki drgań i poruszenia ręki fotografa. Funkcja instant all-pixel focus ma przewagę nad klasycznym autofokusem z detekcją fazy (PDAF), zapewniając nawet 32x więcej pikseli w trakcie łapania ostrości. Pozwala to na uchwycenie ujęcia szybciej i niezależnie od warunków oświetleniowych[3]. Motorola edge 40 pro ma także ultraszerokokątną matrycę 50 MP z funkcją Macro Vision oraz 12 MP do fotografii portretowej z teleobiektywem 2x, więc użytkownicy mogą robić zarówno zdjęcia krajobrazów, jak i portrety. Z użyciem drugiego aparatu 50 MP można także fotografować obiekty w ekstremalnym zbliżeniu (tryb Makro).

fot. Motorola

W smartfonie nie mogło zabraknąć wysokiej jakości aparatu do selfie – wykorzystuje on matrycę 60 MP z układem Snapdragon Cognitive Image Signal Processor, wspieraną przez AI. Pozwala on na segmentowanie każdej sceny oraz niezależną optymalizację uchwyconych w kadrze elementów (niebo, budynki, krajobrazy, odcienie skóry) tak, aby uzyskać odwzorowane kolorystycznie i realistyczne zdjęcia.

Motorola wprowadza razem z modelem edge 40 pro nowe funkcje oprogramowania zwiększające możliwości fotograficzne urządzenia oraz tryby wideo inspirujące kreatywność twórców:

Video Night Vision: po włączeniu tego trybu w niekorzystnym oświetleniu rejestrowany jest materiał o wyższej jasności i szczegółowości, z wierniej oddanymi kolorami;

Horizon Lock Stabilisation: tryb przydatny w trakcie uprawiania sportów ekstremalnych, takich jak kolarstwo górskie lub jazda na nartach. Można dzięki niemu stabilizować ujęcia. Działa on nawet w trakcie obracania urządzenia o 360°;

Video Auto Focus Tracking: dzięki tej funkcji filmowany obiekt zachowuje wyrazistość i ostrość nawet podczas poruszania się po kadrze;

Video Portrait (bokeh): włączenie funkcji bokeh automatycznie rozmywające tło za filmowanym obiektem. Używa ona nowego algorytmu opartego na sztucznej inteligencji.

Do robienia oszałamiających zdjęć oraz filmów można również używać wybranych aplikacji społecznościowych, które teraz obsługują bezpośrednio funkcje z aparatów w smartfonach Motorola (np.: Dual Capture, obraz ultraszerokokątny i teleobiektyw).

Więcej wrażeń dzięki pojemnej baterii i ładowarce TurboPower

W zestawie ze smartfonem motorola edge 40 pro użytkownik otrzymuje ładowarkę TurboPower™ o mocy 125 W. Może ona w zaledwie 6 minut dostarczyć energii wystarczającej na cały dzień pracy urządzenia[4], natomiast na pełne naładowanie baterii o pojemności 4600 mAh wystarczą 23 minuty[5]. Połączenie wydajnej baterii i najnowszej generacji układu Snapdragon pozwala edge 40 pro działać ponad 30 godzin na jednym cyklu ładowania. Smartfon wspiera bezprzewodowe ładowanie 15 W (ładowarka sprzedawana osobno) oraz może bezprzewodowo doładowywać inne urządzenia z mocą 5 W.

fot. Motorola

Bateria w najnowszym smartfonie Motorola umożliwia korzystanie z oferowanych przez bezramkowy wyświetlacz pOLED funkcji rozrywkowych. Użytkownik może cieszyć się obrazem HDR10+ z technologią Dolby Vision®, co daje kinowe wrażenia zarówno w trakcie oglądania filmów i seriali, jak i grania w gry mobilne.

Spektakularnemu obrazowi powinien towarzyszyć oszałamiający dźwięk. Dlatego właśnie edge 40 pro ma dwa duże głośniki stereo Dolby Atmos®, które uzupełnia nowość – technologia Moto Spatial Sound. Dzięki niej emitowany przez głośniki, ale także przez słuchawki dźwięk jest jeszcze bardziej realistyczny i wypełnia przestrzeń wokół użytkownika.

Nowy poziom komfortu dzięki wyjątkowym funkcjom oprogramowania

Motorola słynie z dbałości o minimalizm systemu operacyjnego, ale też ze starannie opracowanych dodatków i funkcji. Motorola edge 40 pro działa pod kontrolą najnowszego Androida 13. System został uzupełniony o dodatkowe możliwości personalizacji interfejsu, wspiera gesty i pozwala na niestandardowe dostosowanie funkcji rozrywkowych. Smartfon jest również kompatybilny z platformą Ready For[6], która umożliwia m.in.: granie na większym ekranie, używanie aparatu jako kamery internetowej czy parowanie smartfona z komputerem[7].

fot. Motorola

Nowy edge 40 pro imponuje też poziomem zabezpieczeń. Są tu dostępne funkcje ThinkShield, Moto Secure i Family Space. ThinkShield chroni telefon przed szkodliwym oprogramowaniem, phishingiem i innymi zagrożeniami, a Moto Secure stanowi centrum ochrony prywatności i bezpieczeństwa użytkownika. Family Space umożliwia utworzenie w telefonie przestrzeni bezpiecznej dla dzieci, w której mogą się bawić oraz uczyć. Pozwala też tworzyć różne profile, ogranicza najmłodszym dostęp do aplikacji oraz daje rodzicom potężne narzędzie w postaci kontrolowania czasu jaki pociecha spędza przed ekranem urządzenia.

Motorola edge 40 pro jest kompatybilna z inteligentnymi okularami Lenovo ThinkReality A3 — rozwiązaniem do zastosowań zawodowych, które dają dostęp do rzeczywistości rozszerzonej (AR) i wirtualnej (VR). Okulary ThinkReality A3 zwiększają produktywność pracowników zarówno małych firm, jak i globalnych korporacji. Pomagają również w zmianie stylu pracy na różnych szczeblach przedsiębiorstwa, umożliwiając korzystanie z monitorów wirtualnych, wizualizacji 3D oraz AR w firmowych procesach i szkoleniach.

Cena i dostępność

Smartfon motorola edge 40 pro (12/256 GB) dostępny będzie w Polsce w rekomendowanej cenie detalicznej 4799 złotych. Do sprzedaży trafi 18 kwietnia w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej (Quartz Black) oraz błękitnej (Angel Falls).

fot. Motorola

Motorola edge 40 pro pojawi się w sieciach sprzedaży RTV EURO AGD, MEDIA EXPERT, MEDIA MARKT, X-KOM, NEONET, KOMPUTRONIK oraz u operatorów PLUS i PLAY. Składając zamówienie pomiędzy 4 a 17 kwietnia będzie można otrzymać urządzenie w pierwszej kolejności, gdy tylko pojawi się ono w sprzedaży u wybranego partnera.

1. Odporność na wodę, zachlapania i kurz przetestowano pod kątem stopnia ochrony IP68 w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych. Urządzenie wytrzymuje zanurzenie w słodkiej wodzie na głębokości do 1,5 m przez maksymalnie 30 minut. W miarę zwykłego zużycia odporność będzie się zmniejszać. Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy po zanurzeniu w wodzie. Produkt nie jest przeznaczony do narażania go na działanie wody pod ciśnieniem ani innych płynów. Nie należy ładować mokrego telefonu. Produkt nie jest wodoszczelny.

2. Pamięć dostępna dla użytkownika jest mniejsza ze względu na wiele czynników, w tym system operacyjny, oprogramowanie oraz inne funkcje wykorzystujące część tej pojemności i może ulegać zmianie wskutek aktualizacji oprogramowania.

3. W porównaniu z tradycyjnym autofokusem z wykrywaniem fazy.

4. Mediana użytkowników może uzyskać do 12 godzin działania na baterii po 6 minutach ładowania. Bateria musi być mocno wyczerpana. Szybkość ładowania zmniejsza się wraz z poziomem naładowania baterii.

5. Wszystkie dane dotyczące żywotności baterii są podane w przybliżeniu i na podstawie mieszanego profilu wykorzystania przez medianę użytkowników, z uwzględnieniem trybów działania i gotowości w optymalnych warunkach sieciowych. Rzeczywisty czas działania baterii różni się w zależności od wielu czynników, takich jak moc sygnału, ustawienia sieci i urządzenia, temperatura, stan baterii i wzorce wykorzystania.

6. Połączenie bezprzewodowe Ready For jest dostępne tylko z telewizorami obsługującymi funkcję kopii lustrzanej ekranu smartfona w systemie Android (Miracast). Funkcja łączności przewodowej Ready For jest dostępna w przypadku telewizorów i monitorów z portem HDMI lub wejściem wideo USB-C. Wymagany jest przewód USB-C do transmisji wideo lub adapter USB-C/HDMI. Akcesoria Bluetooth® są sprzedawane osobno.

7. Funkcja Ready For PC jest dostępna w wybranych urządzeniach i działa z systemem Windows 10 oraz 11. Pełną listę kompatybilnych urządzeń i oprogramowania zawiera strona Często zadawane pytania. Wymaga pobrania aplikacji komputerowej. Aby komputer i urządzenie mobilne mogły się łączyć bezprzewodowo, muszą korzystać z tego samego punktu dostępowego Wi-Fi. W przeciwnym razie należy je połączyć przewodem USB-C.