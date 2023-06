Ostanie chwile specjalnej oferty na zakup najnowszej Motoroli razr 40 ultra!

fot. Motorola

Tylko do 14 czerwca można skorzystać z promocji na zakup składanego smartfona motorola razr 40 ultra, w której oddając inny telefon do recyklingu, można odzyskać część gotówki wydanej na zakup tego wyjątkowego urządzenia.

Motorola razr 40 ultra trafiła do Polski 1 czerwca i do 14 czerwca trwa sprzedaż premierowa nowego flagowca z ikoniczną klapką, której towarzyszy promocja „Trade in. Trade up”. To idealna okazja, aby nie tylko nabyć jeden z najbardziej oczekiwanych telefonów tego roku i otrzymać zwrot części wydanych pieniędzy, ale także zrobić coś dla środowiska przekazując inny smartfon do recyklingu. Biorący udział w promocji konsument może liczyć na gwarantowane 1000 złotych zwrotu, a to nie cała kwota, którą może otrzymać.

fot. Motorola

Najnowocześniejszy składany smartfon na rynku!

Rodzina razr jest ikoną stylu i jedną z najbardziej rozpoznawalnych serii smartfonów z klapką. Motorola razr 40 ultra to najnowszy flagowiec marki i jednocześnie składany smartfon z największym zewnętrznym wyświetlaczem, o niemal nieograniczonej funkcjonalności - dzięki technologii Flex View. Nowy flagowiec jest nie tylko szybki, wyrafinowany technicznie i zaprojektowany przez inżynierów Motorola z wykorzystaniem zebranych przez lata doświadczeń, ale również elegancki. Dostępny dodatkowo w trzech wersjach kolorystycznych, a wśród nich w niepowtarzalnej edycji Viva Magenta (kolor roku 2023 Pantone®) wykorzystującej wegańską skórę jako wykończenie obudowy.

Motorola razr 40 ultra napędzana jest procesorem Snapdragon® 8 Gen 1., ma dwa wyświetlacze – wewnętrzny pOLED 6,9” FHD+ z odświeżaniem do 165 Hz i zewnętrzny pOLED 3,6” z odświeżaniem do 144 Hz – oraz potężny układ aparatów. Moduł głównego aparatu 12 MP posiada stabilizację optyczną (OIS) i jest wspierany przez 13 MP obiektyw ultraszerokokątny z trybem makro, a dodatkowo smartfon wyposażony jest w 32 MP aparat do selfie. Motorola razr 40 ultra wspiera szybkie ładowanie TurboPower 30 W i ładowanie bezprzewodowe. Smartfon dostępny jest w wariancie pojemnościowym 8/256 GB, w rekomendowanej cenie detalicznej 5499 złotych. Promocja „Trade in. Trade up” sprawia, że część tej kwoty może wrócić do konsumenta.

motorola razr 40 ultra

Ile gotówki można (od)zyskać biorąc udział w promocji?

Jakiego zwrotu można się spodziewać po zakupie motorola razr 40 ultra? Gwarantowane 1000 złotych dla biorącej udział w promocji osoby zostanie powiększone o kwotę wyceny za oddawany smartfon – przy czym musi on znajdować się na liście produktów objętych promocją i spełniać określone wymogi (np.: musi być sprawny).

Ostateczna suma zwrotu będzie więc wyższa. O ile? To zależy od marki, modelu oraz stanu odesłanego urządzenia. Marki i modele smartfonów, które mogą zostać oddane w ramach promocji można znaleźć w tym miejscu. Konsument może jeszcze przez zakupem razr 40 ultra sprawdzić jaka kwota zostanie doliczona do gwarantowanych 1000 złotych. Takie rozwiązanie jest fair play – jednocześnie proste i przejrzyste.

fot. Motorola

Jak skorzystać z promocji „Trade In. Trade up”?

Osoba zainteresowana promocją – po upewnieniu się, że urządzenie, które zamierza oddać jest obecne na liście modeli objętych programem – musi zakupić razr 40 ultra w okresie trwania promocji (do 14 czerwca 2023 r. włącznie). Ważne, aby smartfon nabyć u jednego z partnerów handlowych Motorola. Są to sklepy RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt, NEONET, Komputronik, x-kom oraz operatorzy: Orange, Play, Plus i T-Mobile.

Po otrzymaniu zakupionego egzemplarza motorola razr 40 ultra konsument ma 15 dni, aby wypełnić formularz zgłoszeniowy online na stronie promocji. Potwierdzenie rejestracji otrzyma na adres e-mail. Po zaakceptowaniu wniosku wystarczy spakować zgłoszony do oddania smartfon i odesłać go w ciągu kolejnych 15 dni na wskazany adres – przesyłka jest darmowa. Odesłane urządzenie zostanie poddane weryfikacji i jeśli wszystko będzie zgodne ze zgłoszeniem, zwrot gotówki (kwota wyceny powiększona o gwarantowane 1000 zł) nastąpi w ciągu 30 dni bezpośrednio na wskazane przez konsumenta konto bankowe. Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie Motorola oraz w materiale wideo.

Należy pamiętać, że z oferty zakupu smartfona motorola razr 40 ultra w promocji „Trade In. Trade up” mogą skorzystać wyłącznie pełnoletni konsumenci. Promocja nie obejmuje smartfonów zakupionych na firmę – również w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej.

fot. Motorola

Dodatkowe informacje:

Więcej informacji o smartfonie motorola razr 40 ultra:

# Oficjalna strona producenta: https://www.motorola.com/pl/smartphones-motorola-razr-40-ultra/p?skuId=412

# Prezentacja wideo smartfona: https://youtu.be/HvEYpNtor0M

Materiał wideo prezentujący jak działa promocja „Trade In. Trade up” dla motorola razr 40 ultra: https://youtu.be/9SpbclIh_AI Strona promocji „Trade In. Trade up”: https://www.motorola.com/pl/motorola-trade-in Szczegółowy regulamin promocji, lista marek oraz modeli urządzeń, które mogą zostać oddane przez biorącego udział w promocji konsumenta oraz kryteria „Trade In. Trade up”, dostępne są na stronie: https://motorola-reward.com/tradein/pl-PL/qualifying-trade-in

fot. Motorola