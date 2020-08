Mroczne materie - teaser 2. sezonu. Nowe sceny

fot. zrzut ekranu/HBO

Mroczne materie to serial na podstawie serii książek fantasty autorstwa Phillipa Pullmana. Opowiada o wędrówce głównych bohaterów, Lyry Belacqua i Willa Parry’ego przez wieloświat równoległych wymiarów.

Drugi sezon rozpocznie się tuż po tym, jak Lord Asriel otworzył most do nowego świata. Zrozpaczona śmiercią swojego najlepszego przyjaciela Lyra podąża za Asrielem w nieznane. W dziwnym i tajemniczym opuszczonym mieście spotyka Willa, chłopca z naszego świata, który również ucieka przed burzliwą przeszłością. Lyra i Will dowiadują się, że ich przeznaczenie jest związane ze zjednoczeniem się Willa z ojcem. Ich podróż jest nieustannie utrudniana, gdy wokół zaczyna się toczyć wojna. W międzyczasie pani Coulter szuka Lyry i jest zdeterminowana zabrać ją do domu za wszelką cenę.

Do sieci trafił pełen akcji teaser, w którym możemy zobaczy nowe sceny z drugiego sezonu.

Mroczne materie - teaser 2. sezonu

W drugim sezonie do swoich ról powrócą: Dafne Keen, Ruth Wilson, Amir Wilson, Ariyon Bakare, Andrew Scott, Will Keen, Ruta Gedmintas i Lin-Manuel Miranda. Do obsady dołączyli: Terence Stamp, Jade Anouka i Simone Kirby.

Mroczne materie - premiera 2. sezonu jest zaplanowana na listopad 2020 roku w HBO.