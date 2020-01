Mrs. America - zwiastun miniserialu z Cate Blanchett. Walka o prawa kobiet na faktach

Mrs. America to opowieść o tym, jak w latach 70. w Stanach Zjednoczonych walczono o ratyfikację poprawkę o równych prawach dla kobiet. Sprzeciwiała się temu Phylis Schlafy, która walczyła o to, by konserwatywne podejście pozostało jedynym. To właśnie w tej roli zobaczymy Cate Blanchett. Jest to miniserial, więc historia będzie to historia zamknięta bez kontynuacji.

W obsadzie w rolach prawdziwych historycznych postaci występują Rose Byrne, Tracy Ulman, Uzo Aduba. Margo Martindale, Jill Rockelshaus, Sarah Paulson i Elizabeth Banks.

Za sterami stoi Dahvi Waller, która tłumaczy, że jest to geneza wszelkich wojen kulturowych, jakie towarzyszą światu po dzień dzisiejszy. Ma to również pozwolić zrozumieć, dlaczego Stany Zjednoczone są tak podzielonym narodem.

Zobaczcie i oceńcie, jak prezentuje się pierwszy zwiastun:

Mrs America - premiera 15 kwietnia 2020 roku w USA.