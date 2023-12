Ms. Marvel - jaki złoczyńca powinien pojawić się w 2. sezonie? Ta odpowiedź was zaskoczy; tego jeszcze nie było w MCU

Fot. Marvel

Patrząc na recenzje i wyniki box office można odnieść wrażenie, że MCU przechodzi kryzys. Jednak choć jest wiele rzeczy, które ostatnio nie podobają się fanom Marvela, to Iman Vellani jako Kamala Khan do nich nie należy. Aktorka cieszy się dużą sympatią w fandomie, którą zdobyła między innymi dzięki miłości do kina superbohaterskiego i komiksów.

Biorąc pod uwagę jej rozległą wiedzę na temat uniwersum, na temat zaciekawi was to, jakiego złoczyńcę chciałaby zobaczyć w 2. sezonie Ms. Marvel.

Ms. Marvel - jaki złoczyńca powinien pojawić się w 2. sezonie?

Iman Vellani w rozmowie z portalem The Direct wyjawiła, jakiego komiksowego złoczyńcę chciałaby zobaczyć w 2. sezonie Ms. Marvel. Nie jest to ktoś, kto pojawił się wcześniej w MCU.

Zdecydowanie Doc.X. Myślę, że to świetny czarny charakter z komiksów i naprawdę może trafić do odbiorców z pokolenia Z. To byłoby szalenie ciekawe - bawienie się psychiką dzieci, kiedy złoczyńca istnieje w twoim telefonie, komputerze, na ekranach, których nie jesteś w stanie unikać. To postawiłoby bohaterów do walki przeciwko komuś, kogo nie mogą nawet zobaczyć, rozumiesz? Tak, to jedna z moich ulubionych komiksowych historii. Chciałabym to zobaczyć.

Warto jednak pamiętać, że choć 1. sezon Ms. Marvel zakończył się cliffhangerem, to 2. sezon nie został oficjalnie potwierdzony i nie wiadomo, czy w ogóle powstanie.

Marvel - kim jest Doc.X?

Doc.X po raz pierwszy zadebiutował w komiksie Ms. Marvel (Vol. 4) #14 ze stycznia 2017 roku. To więc stosunkowo nowy złoczyńca. Nie jest człowiekiem, a wirusem komputerowym, stworzonym przez administratora World of Battlecraft. Został wprowadzony do Internetu przez zainfekowanie konta gracza o pseudonimie LeetSkillz. AI zaczęło wchodzić w interakcję z innymi graczami, ucząc się i modyfikując swoje zachowania, a w końcu było w stanie przejąć kontrolę nad wszystkimi sieciami i urządzeniami w Nowym Jorku.

