Iman Vellani, ekranowa Ms. Marvel, ma teorię dotyczącą Kanga - jest związana z potężną postacią z komiksów

Iman Vellani, jeszcze zanim została obsadzona jako Kamala Khan, była wielką fanką Marvela. Zarówno filmów, jak i komiksów z uniwersum. Nic więc dziwnego, że tak jak reszta widzów, snuje swoje teorie, dotyczące tego, jaką rolę odegra Kang w MCU. A jedną z nich przedstawiła niedawno publicznie. Zobaczcie sami, co ma do powiedzenia w tej sprawie.

Przypominamy, że początkowe plany Marvela, dotyczące Kanga, mogły ulec zmianie ze względu na problemy prawne, przez które przechodzi obecnie odgrywający postać Jonathan Majors. Aktor został aresztowany 25 marca 2023 roku. Oskarżono go o napaść i przemoc domową wobec jego ówczesnej dziewczyny, Grace Jabbari. W związku z tym jego przyszłość MCU stanęła pod znakiem zapytania, a tym samym losy samego Kanga, który zapowiadał się na równie ważnego złoczyńcę, co Thanos.

Iman Vellani, ekranowa Ms. Marvel, ma teorię dotyczącą Kanga

Iman Vellani proponuje, by Kang był połączeniem dwóch innych potężnych postaci z uniwersum Marvela, Molecule Mana i Beyondera. W tym scenariuszu istniałby ostateczny wariant Kanga, posiadający wielką moc.

[...] Molecule Man wchłonął moce Beyondera, dostał je Doom, potem Reed Richards... Możnaby usunąć z tego równania kilka osób i zostawić Kanga.[..]

Kim są Beyonder i Molecule Man?

Beyonder to młody członek wszechpotężnej kosmicznej rasy Beyonders. Jest ucieleśnieniem wymiaru znanego jako Beyond-Realm. Potrafi niszczyć całe uniwersa w jednym momencie i przejmować kontrolę umysłową nad wszystkimi żyjącymi istotami jednocześnie. To on w serii Tajne wojny stworzył Świat Bitewny, w którym herosi i złoczyńcy mieli się mierzyć w nigdy niekończących się pojedynkach.

Molecule Man, czyli Owen Reece, swoje zdolności zdobył w wyniku napromieniowania, co pozwoliło mu dowolnie manipulować cząsteczkami – prawdopodobnie żadna istota żywa nie jest w stanie zmieniać energii i materii w taki sposób, jak Molecule Man.

