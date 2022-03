Ms. Marvel - zwiastun serialu MCU. Zaskakująca komiksowość w życiu fanki Avengers!

fot. materiały prasowe

Ms. Marvel to kolejny serial MCU tworzony dla Disney+, który wprowadza kompletnie nową superbohaterkę do uniwersum. Oto Kamala Khan, nastolatka ze Stanów Zjednoczonych, która pochodzi z Pakistanu. Dziewczyna ma zdobyć moce, które będą różnić się od komiksowych, a zwiastun pokazuje, na jakiej zasadzie będą działać. Ważne jest, że Kamala to też fanka Avengers, a jej idolką jest Kapitan Marvel.

Ms. Marvel - zwiastun

Ms. Marvel - zdjęcia

Ms. Marvel

W głównej roli Kamali Khan aka Ms. Marvel występuje debiutantka Iman Vellani. W obsadzie są także między innymi Saagar Shaikh, Aramis Knight, Matt Lintz, Zenobia Shroff i Mohan Kapur. Scenarzystką produkcji jest Bisha K. Ali, a za reżyserię odpowiadają twórcy Bad Boys for Life, Adil El Arbi i Bilall Fallah.

Ms. Marvel - premiera w platformie streamingowej Disney+ odbędzie się 8 czerwca 2022 roku. Superbohaterka potem pojawi się na kinowym ekranie w superprodukcji The Marvels, będącej kontynuacją Kapitan Marvel.

