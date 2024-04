Mufasa: Król Lew - opis zwiastuna. Ojciec Simby wybierze się w podróż poza Lwią Ziemię?

fot. materiały prasowe

W 2019 roku zadebiutowała fotorealistyczna wersja Króla lwa oparta na kultowej bajce Disneya sprzed wielu lat. Chociaż produkcja nie do końca spodobała się krytykom, to zarobiła ogromne pieniądze, a konkretniej 1,663 mld dolarów. Jakiś czas później zadecydowano o stworzeniu prequela, który opowiadałby o losach młodego Mufasy, ojca Simby. Disney zaprezentował niedawno pierwsze, oficjalne zdjęcia z nadchodzącej produkcji, a z okazji CinemaConu pokazano także zwiastun. Oto, co zawarto w zwiastunie Mufasa: Król lew.

Mufasa: Król Lew - opis zwiastuna

Wideo rozpoczęło się od usłyszenia słynnego motywu "Krąg życia", znanego z obu wersji Króla lwa. Następnie pokazano grupę lwów na lodowym szczycie góry z głosem Rafikiego w tle mówiącym: "Narodził się lew bez kropli szlacheckiej krwi w swoich żyłach. Lew, który miał odmienić nasze życia na zawsze: Mufasa." Następnie pokazano młodego głównego bohatera, a także szereg różnorodnych lokacji i krajobrazów, od wodospadów i puszczy, aż po tereny pokryte śniegiem. Pokazano również miejsca niebędące częścią Lwiej Ziemi znanej z obu wersji Króla lwa. Na ten moment nie ma pewności, czy oznacza to, że fabuła będzie się rozgrywać poza nią, ale zwiastun zdecydowanie zasugerował znaczne poszerzenie lwiego świata znanego ze wcześniejszych produkcji.

Mufasa: Król Lew - zdjęcia

Mufasa: Król Lew

Mufasa: Król Lew - opis fabuły

Historia skupia się na genezie jednego z największych królów tej ziemi. Rafiki opowiada Kiarze, córce Simby i Nali, historię jej dziadka, a towarzyszą im Tymon i Pumba, którzy okraszają wszystko swoim komentarzem.

Mufasa: Król Lew - obsada, ekipa

Reżyserem jest człowiek, którego nikt nie spodziewał się przy takim filmie. Jest to bowiem Barry Jenkins, zdobywca Oscara za Moonlight. Tak swego czasu tłumaczył, dlaczego musiał zrobić tę produkcję. Wszystko przez Króla lwa, którego namiętnie oglądał w dzieciństwie.

Aaron Pierre gra młodego Mufasę, a Kelvin Harrison młodego Skazę. Seth Rogen i Billy Eichner ponownie będą Pumbą i Tymonem.