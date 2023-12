Mufasa: Król lew - opis fabuły kontynuacji filmu z 2019 roku. Na tę postać fani czekali

fot. Disney

Reklama

Do sieci trafił pierwszy oficjalny opis fabuły filmu Mufasa: Król lew, który jest dobrą wiadomością dla fanów animowanych kontynuacji hitu z lat 90. Potwierdza on bowiem, że częścią tej historii będzie Kiara, córka Nali i Simby. Została ona po raz pierwszy przedstawiona w animacji Król Lew II: Czas Simby.

Mufasa: Król lew - opis fabuły

Historia skupia się na genezie jednego z największych królów tej ziemi. Rafiki opowiada Kiarze historię jej dziadka, a towarzyszą im Tymon i Pumba, którzy okraszają wszystko swoim komentarzem.

Wcześniej zapowiadano, że film pokaże historię Mufasy od czasu, gdy był małym lwiątkiem, do osiągnięcia przez niego władzy. Wbrew pozorom to łatwe nie będzie i czekają go różne wyzwania. Niewątpliwie też poruszony zostanie wątek jego relacji z czarnym charakterem Króla lwa, czyli Skazą.

Reżyserem jest Barry Jenkins, który jest dość zaskakującym wyborem. To filmowiec znany z kina artystycznego, na czele z oscarowym Moonlight. Na razie nie wiadomo, kiedy ruszy promocja.

Mufasa: Król lew - premiera w kinach odbędzie się 20 grudnia 2024 roku.